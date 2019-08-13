Главные новости дня: 12 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 12 августа.
"Ростов" добыл минимальную победу над "Крыльями Советов".
"Бавария" и "Вольфсбург" вышли в следующий раунд Кубка Германии.
"Локомотив" объявил о переходе Луки Джорджевича.
"Атлетик" продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 года.
Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры.
"Валенсия" согласовала трансфер защитника "Манчестер Сити" Эльякима Мангаля.
Болельщики ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара.
Малком не исключил возможность выступления за сборную России.
"Бавария" предложила "Барселоне" два варианта по трансферу Филиппе Коутиньо.
"Спартак" вышел из борьбы за Николая Комличенко.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 12 августа
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"Спартак" вышел из борьбы за Комличенко. На футболиста претендует всего один российский клуб
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На Икарди появился новый претендент
-
Семин оценил трансферные кампании топ-клубов РПЛ
-
"Бавария" не хочет платить за аренду Коутиньо
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1
"Зенит" не будет искать замену Джорджевичу
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"Барселона" предложила ПСЖ свой вариант трансфера Неймара, однако он не устроил клуб
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"Интер" назвал "Роме" условия трансфера Икарди
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Почти все изображения Неймара исчезли из клубного магазина ПСЖ
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"Бавария" и "Вольфсбург" вышли в следующий раунд Кубка Германии
-
1
Роналду рассказал о своей мотивации
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Арустамян назвал клуб, который просматривал Соболева и Шомуродова
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В "Монако" появится должность технического директора. Уже известно, кто ее займет
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"Интер" и "Фиорентина" готовят обмен футболистами
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"Валенсия" согласовала трансфер защитника "Манчестер Сити"
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Луческу отреагировал на слухи о возможной работе в московском "Динамо"
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Голкиперу "Барселоны" предстоит операция
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"Ростов" добыл минимальную победу над "Крыльями Советов"
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"Бетис" интересуется форвардом "Реала"
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Луческу может вернуться в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16