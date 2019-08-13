Главные новости дня: 12 августа

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Главные новости дня: 12 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 12 августа.

"Ростов" добыл минимальную победу над "Крыльями Советов".

"Бавария" и "Вольфсбург" вышли в следующий раунд Кубка Германии.

"Локомотив" объявил о переходе Луки Джорджевича.

"Атлетик" продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 года.

Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры.

"Валенсия" согласовала трансфер защитника "Манчестер Сити" Эльякима Мангаля.

Болельщики ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара.

Малком не исключил возможность выступления за сборную России.

"Бавария" предложила "Барселоне" два варианта по трансферу Филиппе Коутиньо.

"Спартак" вышел из борьбы за Николая Комличенко.

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"Барселона" предложила ПСЖ свой вариант трансфера Неймара, однако он не устроил клуб

"Барселона" предложила ПСЖ свой вариант трансфера Неймара, однако он не устроил клуб

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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