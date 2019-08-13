Главные новости дня: 12 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 12 августа.

"Ростов" добыл минимальную победу над "Крыльями Советов".

"Бавария" и "Вольфсбург" вышли в следующий раунд Кубка Германии.

"Локомотив" объявил о переходе Луки Джорджевича.

"Атлетик" продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 года.

Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры.

"Валенсия" согласовала трансфер защитника "Манчестер Сити" Эльякима Мангаля.

Болельщики ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара.

Малком не исключил возможность выступления за сборную России.

"Бавария" предложила "Барселоне" два варианта по трансферу Филиппе Коутиньо.

"Спартак" вышел из борьбы за Николая Комличенко.

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