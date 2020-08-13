Главные новости дня: 12 августа

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Главные новости дня: 12 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 12 августа.

ПСЖ в компенсированное время вырвал победу над "Аталантой" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

РФС вынес вердикт по спорным моментам в матче "Спартак" - "Сочи".

Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" прошел проверку на детекторе лжи.

Леонид Федун выступил с заявлением по поводу снятия "Спартака" с чемпионата.

Четыре игрока "Шахтера" попали в сборную недели Лиги Европы.

"Шахтер" опередил "Челси" и поднялся на 14-е место в рейтинге клубов УЕФА.

Турецкий клуб заинтересован в аренде Артема Дзюбы.

"Манчестер Сити" готов предложить Калиду Кулибали контракт до 2025 года.

Защитник "Барселоны" заразился коронавирусом.

"Реал" обойдется без трансферов, но вернет нескольких игроков из аренды.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турецкий клуб заинтересован в аренде Дзюбы

Турецкий клуб заинтересован в аренде Дзюбы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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