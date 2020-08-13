Главные новости дня: 12 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 12 августа.

ПСЖ в компенсированное время вырвал победу над "Аталантой" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

РФС вынес вердикт по спорным моментам в матче "Спартак" - "Сочи".

Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" прошел проверку на детекторе лжи.

Леонид Федун выступил с заявлением по поводу снятия "Спартака" с чемпионата.

Четыре игрока "Шахтера" попали в сборную недели Лиги Европы.

"Шахтер" опередил "Челси" и поднялся на 14-е место в рейтинге клубов УЕФА.

Турецкий клуб заинтересован в аренде Артема Дзюбы.

"Манчестер Сити" готов предложить Калиду Кулибали контракт до 2025 года.

Защитник "Барселоны" заразился коронавирусом.

"Реал" обойдется без трансферов, но вернет нескольких игроков из аренды.

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