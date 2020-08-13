Главные новости дня: 12 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 12 августа.
ПСЖ в компенсированное время вырвал победу над "Аталантой" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.
РФС вынес вердикт по спорным моментам в матче "Спартак" - "Сочи".
Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" прошел проверку на детекторе лжи.
Леонид Федун выступил с заявлением по поводу снятия "Спартака" с чемпионата.
Четыре игрока "Шахтера" попали в сборную недели Лиги Европы.
"Шахтер" опередил "Челси" и поднялся на 14-е место в рейтинге клубов УЕФА.
Турецкий клуб заинтересован в аренде Артема Дзюбы.
"Манчестер Сити" готов предложить Калиду Кулибали контракт до 2025 года.
Защитник "Барселоны" заразился коронавирусом.
"Реал" обойдется без трансферов, но вернет нескольких игроков из аренды.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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ПСЖ в компенсированное время вырвал победу над "Аталантой" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
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"Реал" досрочно вернул Эдегора из аренды
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Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" прошел проверку на детекторе лжи
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Блез Матюиди покинул "Ювентус"
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В "Спартаке" прокомментировали вердикт РФС по судейству в матче с "Сочи"
Лента новостей
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Главные новости дня: 12 августа
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Неймар прокомментировал выход ПСЖ в полуфинал Лиги Чемпионов
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В Беларуси задержали футболиста БАТЭ
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Турецкий клуб заинтересован в аренде Дзюбы
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Погба ждет шагов от "Манчестер Юнайтед" по продлению контракта
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Голкипер "Спартака" Максименко назвал клуб, в который он никогда не перейдет
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ПСЖ теряет Кейлора Наваса
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Агент Жамалетдинова раскрыл детали перехода игрока в "Уфу"
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ПСЖ впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
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ПСЖ в компенсированное время вырвал победу над "Аталантой" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
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"Урал" подпишет экс-игрока сборной России
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"Краснодар" нацелился на Зотова
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Нагельсманн о составе на матч с "Атлетико": "Кто съест три куска хлеба с нутеллой, окажется на скамейке"
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"Реал" досрочно вернул Эдегора из аренды
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"Уфа" подписала Жамалетдинова
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Заа намерен перейти в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов
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РПЛ назначила арбитров на матчи 2-го тура
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Глава РПЛ оценил решение Федуна не снимать "Спартак" с чемпионата
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Неймар и Икарди в стартовом составе ПСЖ на матч против "Аталанты"
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"Саутгемптон" подписал трансферную цель "МЮ" и "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18