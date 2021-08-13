Главные новости дня: 12 августа

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Главные новости дня: 12 августа

Фото твиттер "Рубина" 

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 12 августа.

СМИ: Роналду через год заменит Мбаппе в ПСЖ

Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 41-е место, Бельгия сохранила лидерство

Карпин: "Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было"

ПСЖ будет выплачивать часть оклада Месси в криптовалюте

Ла Лига одобрила сделку с фондом CVC после голосования клубов

Официально: Лукаку - новый игрок "Челси"

"Рубин" вылетел из Лиги Конференций. Позднее "Сочи" также выбыл из турнира

"Спартак" заключил новый контракт с Соболевым

"Зенит" нацелился на капитана "Наполи"

Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

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Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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