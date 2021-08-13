Главные новости дня: 12 августа

Фото твиттер "Рубина"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 12 августа.

СМИ: Роналду через год заменит Мбаппе в ПСЖ

Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 41-е место, Бельгия сохранила лидерство

Карпин: "Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было"

ПСЖ будет выплачивать часть оклада Месси в криптовалюте

Ла Лига одобрила сделку с фондом CVC после голосования клубов

Официально: Лукаку - новый игрок "Челси"

"Рубин" вылетел из Лиги Конференций. Позднее "Сочи" также выбыл из турнира

"Спартак" заключил новый контракт с Соболевым

"Зенит" нацелился на капитана "Наполи"

Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

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