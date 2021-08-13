Главные новости дня: 12 августа
Фото твиттер "Рубина"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 12 августа.
СМИ: Роналду через год заменит Мбаппе в ПСЖ
Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 41-е место, Бельгия сохранила лидерство
Карпин: "Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было"
ПСЖ будет выплачивать часть оклада Месси в криптовалюте
Ла Лига одобрила сделку с фондом CVC после голосования клубов
Официально: Лукаку - новый игрок "Челси"
"Рубин" вылетел из Лиги Конференций. Позднее "Сочи" также выбыл из турнира
"Спартак" заключил новый контракт с Соболевым
"Зенит" нацелился на капитана "Наполи"
Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
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Лента новостей
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Куман порассуждал об игре "Барселоны" без Месси
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В "Спартаке" анонсировали продление контракта с Джикией
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Главные новости дня: 12 августа
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Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
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УЕФА может ввести потолок зарплат в европейских клубах
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У клубов РПЛ две победы в восьми еврокубковых матчах в этом сезоне
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Ди Мария высказался о будущем Мбаппе в ПСЖ
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"Сочи" вслед за "Рубином" вылетел из Лиги Конференций
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Деспотович угодил в скандал из-за комментария в инстаграме
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Лаксальт оценил уровень РПЛ
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Карпин - о стычке с Зиданом: "Кто он такой, чтобы мне дерзить?"
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"Зенит" нацелился на капитана "Наполи"
-
ПСЖ показал первый тренировочный день Месси
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СМИ узнали зарплату Соболева по новому контракту со "Спартаком"
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12 футболистов норвежского клуба устроили оргию на стадионе
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Слуцкий высказался о вылете "Рубина" из Лиги Конференций
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"Атлетико" объявил о продлении соглашения с Хименесом
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"Ростов" усилился экс-защитником ЦСКА
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"Верона" купила хавбека "Манчестер Сити"
-
"Спартак" заключил новый контракт с Соболевым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18