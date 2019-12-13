Главные новости дня: 12 декабря

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Главные новости дня: 12 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 12 декабря.

"Краснодар" проиграл "Хетафе" и вылетел из Лиги Европы.

ЦСКА переиграл "Эспаньол", "Манчестер Юнайтед" разгромил АЗ.

"Арсенал" сыграл вничью со "Стандардом", киевское "Динамо" не смогло одолеть "Лугано".

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы.

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Групповой этап ЛЧ сезона 2019/20 стал самым результативным в истории.

Фанат "Зенита" получил 3 года условно за удар в лицо сотруднику ОМОНа на стадионе.

Олег Яровинский близок к назначению на пост спортивного директора "Динамо".

Евгению Гинеру грозит отстранение от футбола.

Transfermarkt: Роналду больше не является самым дорогим футболистом Серии А.

"Челси" готов купить Федора Чалова этой зимой.                                

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 16 38
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 16 24
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 16 22
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 16 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 16 22
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 16 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 16 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 16 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 16 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
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