Главные новости дня: 12 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 12 декабря.
"Краснодар" проиграл "Хетафе" и вылетел из Лиги Европы.
ЦСКА переиграл "Эспаньол", "Манчестер Юнайтед" разгромил АЗ.
"Арсенал" сыграл вничью со "Стандардом", киевское "Динамо" не смогло одолеть "Лугано".
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы.
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.
Групповой этап ЛЧ сезона 2019/20 стал самым результативным в истории.
Фанат "Зенита" получил 3 года условно за удар в лицо сотруднику ОМОНа на стадионе.
Олег Яровинский близок к назначению на пост спортивного директора "Динамо".
Евгению Гинеру грозит отстранение от футбола.
Transfermarkt: Роналду больше не является самым дорогим футболистом Серии А.
"Челси" готов купить Федора Чалова этой зимой.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 12 декабря
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1
Геркус: "Сейчас начнут призывать вернуть "весну-осень" и отменить лимит"
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ЦСКА повторил антирекорд "Спартака" в Лиге Европы
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1
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы
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ЦСКА переиграл "Эспаньол", "Манчестер Юнайтед" разгромил АЗ и другие результаты 6-го тура Лиги Европы
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1
Кафельников: "Футбол в России окончательно умер"
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Эмери провел переговоры с клубом АПЛ
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1
Защитник "Тоттенхэма" отказывается общаться с Моуринью
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"Бенфика" продлила контракт с главным тренером
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Российские клубы пропустят плей-офф еврокубков впервые за 18 лет
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Определились еще 12 участников плей-офф Лиги Европы
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1
Все российские клубы покинули еврокубки
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"Арсенал" сыграл вничью со "Стандардом", киевское "Динамо" не смогло одолеть "Лугано" и другие результаты 6-го тура Лиги Европы
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"Краснодар" проиграл "Хетафе" и вылетел из Лиги Европы
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"Баварию" могут покинуть два испанских игрока
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Ракитич не покинет "Барселону" зимой
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"Сампдория" намерена вернуть Ригони в "Зенит"
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"Реал" может использовать Модрича в сделке по Кулибали
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Гаттузо до назначения в "Наполи" отказал 18 клубам
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Стало известно, когда Минамино перейдет в "Ливерпуль"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9