Главные новости дня: 12 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 12 декабря.

"Краснодар" проиграл "Хетафе" и вылетел из Лиги Европы.

ЦСКА переиграл "Эспаньол", "Манчестер Юнайтед" разгромил АЗ.

"Арсенал" сыграл вничью со "Стандардом", киевское "Динамо" не смогло одолеть "Лугано".

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы.

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Групповой этап ЛЧ сезона 2019/20 стал самым результативным в истории.

Фанат "Зенита" получил 3 года условно за удар в лицо сотруднику ОМОНа на стадионе.

Олег Яровинский близок к назначению на пост спортивного директора "Динамо".

Евгению Гинеру грозит отстранение от футбола.

Transfermarkt: Роналду больше не является самым дорогим футболистом Серии А.

"Челси" готов купить Федора Чалова этой зимой.

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