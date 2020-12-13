Главные новости дня: 12 декабря

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Главные новости дня: 12 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 12 декабря.

В 18-м туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" проиграл "Сочи". После матча хавбек "Сочи" Жоаозиньо ударил тренера "Спартака" Андреаса Хинкеля. Главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско наехал на вратаря "Сочи" Сослана Джанаева и поругался тренером сочинцев Дмитрием Бородиным. "Зенит" обыграл "Динамо", а после матча форвард петербургского клуба Артем Дзюба оскорбил комментатора Геннадия Орлова.

В 12-м туре английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" не выявили победителя, "Эвертон" обыграл "Челси".

В 11-м туре чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" была разгромлена "Штутгартом", "Бавария" не смогла победить "Унион".

В 13-м туре чемпионата Испании "Реал" в мадридском дерби обыграл "Атлетико", нанеся "матрасникам" первое поражение в сезоне.

В матче 14-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Монако" Александра Головина.

Мадридский "Реал" планирует следующим летом вернуть защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона.

Руководству "Барселоны" удалось договориться с игроками о сокращении зарплат и бонусов в текущем сезоне.

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско склоняется к продлению соглашения с клубом.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
 
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"Челси" проиграл "Эвертону" Анчелотти

"Челси" проиграл "Эвертону" Анчелотти

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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