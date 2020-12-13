Главные новости дня: 12 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 12 декабря.
В 18-м туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" проиграл "Сочи". После матча хавбек "Сочи" Жоаозиньо ударил тренера "Спартака" Андреаса Хинкеля. Главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско наехал на вратаря "Сочи" Сослана Джанаева и поругался тренером сочинцев Дмитрием Бородиным. "Зенит" обыграл "Динамо", а после матча форвард петербургского клуба Артем Дзюба оскорбил комментатора Геннадия Орлова.
В 12-м туре английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" не выявили победителя, "Эвертон" обыграл "Челси".
В 11-м туре чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" была разгромлена "Штутгартом", "Бавария" не смогла победить "Унион".
В 13-м туре чемпионата Испании "Реал" в мадридском дерби обыграл "Атлетико", нанеся "матрасникам" первое поражение в сезоне.
В матче 14-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Монако" Александра Головина.
Мадридский "Реал" планирует следующим летом вернуть защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона.
Руководству "Барселоны" удалось договориться с игроками о сокращении зарплат и бонусов в текущем сезоне.
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско склоняется к продлению соглашения с клубом.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 12 декабря
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Артем Дзюба ярко высказался о предстоящем матче "Зенит" - "Спартак"
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Комментатор Орлов ответил на оскорбление со стороны Дзюбы
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Дзюба поблагодарил Нобоа за гол в ворота "Спартака"
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"Монпелье" обыграл "Ланс" и приблизился к лидерам Лиги 1
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"Челси" проиграл "Эвертону" Анчелотти
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"Реал" нанес "Атлетико" первое поражение в сезоне
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"Лацио" проиграл "Вероне" в Серии А
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Дзюба оскорбил Орлова после матча с "Динамо"
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Бензема установил рекорд "Реала"
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"Аякс" разгромил "Зволле". Промес забил гол
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Семак рассказал о трансферном приоритете "Зенита"
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"Зенит" теряет Кержакова
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Джорджина показала, как Роналду украсил дом к Рождеству
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Дортмундская "Боруссия" проиграла третий подряд домашний матч
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"Торино" в результативном матче проиграл "Удинезе"
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Гол Левандовски спас "Бавария" от поражения в матче с "Унионом"
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"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" не выявили победителя в матче АПЛ
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Куман отреагировал на информацию о недовольстве им игроков "Барселоны"
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"Спартак" выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18