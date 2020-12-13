Главные новости дня: 12 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 12 декабря.

В 18-м туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" проиграл "Сочи". После матча хавбек "Сочи" Жоаозиньо ударил тренера "Спартака" Андреаса Хинкеля. Главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско наехал на вратаря "Сочи" Сослана Джанаева и поругался тренером сочинцев Дмитрием Бородиным. "Зенит" обыграл "Динамо", а после матча форвард петербургского клуба Артем Дзюба оскорбил комментатора Геннадия Орлова.

В 12-м туре английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" не выявили победителя, "Эвертон" обыграл "Челси".

В 11-м туре чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" была разгромлена "Штутгартом", "Бавария" не смогла победить "Унион".

В 13-м туре чемпионата Испании "Реал" в мадридском дерби обыграл "Атлетико", нанеся "матрасникам" первое поражение в сезоне.

В матче 14-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Монако" Александра Головина.

Мадридский "Реал" планирует следующим летом вернуть защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона.

Руководству "Барселоны" удалось договориться с игроками о сокращении зарплат и бонусов в текущем сезоне.

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско склоняется к продлению соглашения с клубом.

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