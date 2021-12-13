Главные новости дня: 12 декабря
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 12 декабря.
В Российской Премьер-Лиге состоялись матчи 18-го тура. "Динамо" и "Зенит" сыграли вничью, "Ахмат" разгромил "Химки", "Краснодар" и "Нижний Новгород" разошлись миром, а "Локомотив" победил "Уфу".
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба объяснил свой отъезд на Мальдивские острова накануне матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (1:1). Также по этому поводу высказался главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
В чемпионате Англии "Лестер" разгромил "Ньюкасл". Все результаты 16-го тура АПЛ.
В 17-м туре чемпионата Испании "Реал" победил "Атлетико", "Барселона" упустила победу над "Осасуной", "Бетис" разгромил "Реал Сосьедад".
В чемпионате Германии "Байер" разгромно проиграл "Айнтрахту". Все результаты 15-го тура Бундеслиги.
В 17-м туре чемпионата Италии "Интер" разгромил "Кальяри", "Наполи" проиграл "Эмполи", "Аталанта" обыграла "Верону", а Алексей Миранчук забил первый гол в сезоне.
В чемпионате Франции ПСЖ обыграл "Монако", а "Марсель" победил "Страсбур". Все результаты 18-го тура Лиги 1.
В чемпионате Украины "Динамо" не смогло обыграть "Зарю". Все результаты 18-го тура УПЛ.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал".
"Барселона" ищет варианты для усиления позиции вратаря на случай возможной продажи Марк-Андре Тер Штегена и рассматривает четырех голкиперов на замену немецкому футболисту. Также каталонцы интересуются четырьмя игроками "Челси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18