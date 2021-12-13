Главные новости дня: 12 декабря

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 12 декабря.

В Российской Премьер-Лиге состоялись матчи 18-го тура. "Динамо" и "Зенит" сыграли вничью, "Ахмат" разгромил "Химки", "Краснодар" и "Нижний Новгород" разошлись миром, а "Локомотив" победил "Уфу".

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба объяснил свой отъезд на Мальдивские острова накануне матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (1:1). Также по этому поводу высказался главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В чемпионате Англии "Лестер" разгромил "Ньюкасл". Все результаты 16-го тура АПЛ.

В 17-м туре чемпионата Испании "Реал" победил "Атлетико", "Барселона" упустила победу над "Осасуной", "Бетис" разгромил "Реал Сосьедад".

В чемпионате Германии "Байер" разгромно проиграл "Айнтрахту". Все результаты 15-го тура Бундеслиги.

В 17-м туре чемпионата Италии "Интер" разгромил "Кальяри", "Наполи" проиграл "Эмполи", "Аталанта" обыграла "Верону", а Алексей Миранчук забил первый гол в сезоне.

В чемпионате Франции ПСЖ обыграл "Монако", а "Марсель" победил "Страсбур". Все результаты 18-го тура Лиги 1.

В чемпионате Украины "Динамо" не смогло обыграть "Зарю". Все результаты 18-го тура УПЛ.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал".

"Барселона" ищет варианты для усиления позиции вратаря на случай возможной продажи Марк-Андре Тер Штегена и рассматривает четырех голкиперов на замену немецкому футболисту. Также каталонцы интересуются четырьмя игроками "Челси".

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