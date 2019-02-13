Главные новости дня: 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Главным событием стало то, что у "Манчестр Юнайтед" первое поражение после эры Моуринью. Английский клуб проиграл ПСЖ в 1/8 ЛЧ.

А в другом матче турнира дубль оформил Дзаньоло, чем помог "Роме" обыграть "Порту".

"Зенит" минимально уступил "Фенербахче" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Фанаты "Фенербахче" напали на болельщиков "Зенита".

Адвокат отрицает подачу заявления в полицию на Аршавина.

Тьяго Мотта официально возглавил юношескую команду ПСЖ.

Глушенков и Пиняев могли оказаться в "Локомотиве": первый перешёл в "Спартак", второй - стажируется в "МЮ".

Второй после Яшина: ушёл из жизни легендарный Гордон Бэнкс.

Адвокат подал апелляцию на продление ареста Кокорина.

"Реал" сделал предложение по лучшему бомбардиру Бундеслиги.

УЕФА поменяла судейскую бригаду на матч "Реала" в Лиге Чемпионов.

Скандал в семье Аршавина: появились новые подробности.

"Боруссия" Д не сумела вовремя вылететь на матч ЛЧ с "Тоттенхэмом" из-за глупости молодого игрока.

Молодая звезда "Реала" впервые в карьере получит вызов в сборную Бразилии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru