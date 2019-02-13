Главные новости дня: 12 февраля

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Главные новости дня: 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Главным событием стало то, что у "Манчестр Юнайтед" первое поражение после эры Моуринью. Английский клуб проиграл ПСЖ в 1/8 ЛЧ.

А в другом матче турнира дубль оформил Дзаньоло, чем помог "Роме" обыграть "Порту".

"Зенит" минимально уступил "Фенербахче" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Фанаты "Фенербахче" напали на болельщиков "Зенита".

Адвокат отрицает подачу заявления в полицию на Аршавина.

Тьяго Мотта официально возглавил юношескую команду ПСЖ.

Глушенков и Пиняев могли оказаться в "Локомотиве": первый перешёл в "Спартак", второй - стажируется в "МЮ".

Второй после Яшина: ушёл из жизни легендарный Гордон Бэнкс.

Адвокат подал апелляцию на продление ареста Кокорина.

"Реал" сделал предложение по лучшему бомбардиру Бундеслиги.

УЕФА поменяла судейскую бригаду на матч "Реала" в Лиге Чемпионов.

Скандал в семье Аршавина: появились новые подробности.

"Боруссия" Д не сумела вовремя вылететь на матч ЛЧ с "Тоттенхэмом" из-за глупости молодого игрока.

Молодая звезда "Реала" впервые в карьере получит вызов в сборную Бразилии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
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