Главные новости дня: 12 февраля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 12 февраля.

В центральном матче дня "Интер" проиграл "Наполи" в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

ПСЖ пробился в полуфинал Кубка Франции, разгромив "Дижон".

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин близок к переходу в "Сочи", а Василий Березуцкий предложил форварду перейти в ЦСКА.

Полузащитник Дмитрий Тарасов попал в расистский скандал, связанный с коронавирусом.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба и наставник "Рубина" Леонид Слуцкий потроллили друг друга в соцсетях. Поучаствовала даже РПЛ.

Лондонский "Тоттенхэм" заинтересовался нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

"Челси" договорился о переходе нападающего "Аякса" Хакима Зиеша.

"Милан" хочет видеть Андрея Шевченко на посту главного тренера команды.

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