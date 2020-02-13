Главные новости дня: 12 февраля
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 12 февраля.
В центральном матче дня "Интер" проиграл "Наполи" в первом полуфинальном матче Кубка Италии.
ПСЖ пробился в полуфинал Кубка Франции, разгромив "Дижон".
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин близок к переходу в "Сочи", а Василий Березуцкий предложил форварду перейти в ЦСКА.
Полузащитник Дмитрий Тарасов попал в расистский скандал, связанный с коронавирусом.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба и наставник "Рубина" Леонид Слуцкий потроллили друг друга в соцсетях. Поучаствовала даже РПЛ.
Лондонский "Тоттенхэм" заинтересовался нападающим ЦСКА Федором Чаловым.
"Челси" договорился о переходе нападающего "Аякса" Хакима Зиеша.
"Милан" хочет видеть Андрея Шевченко на посту главного тренера команды.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 февраля
-
"Наполи" за 23 дня обыграл три лучшие команды Серии А
-
"Хетафе" готов отпустить своего нападающего в "Барселону"
-
"Лион" обыграл "Марсель" в Кубке Франции
-
"Атлетик" победил "Гранаду" в первом полуфинальном матче Кубка Испании
-
"Интер" проиграл "Наполи" в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
-
"Аякс" разгромил "Витесс" и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов
-
РПЛ поучаствовала в обмене шутками Дзюбы со Слуцким
-
1
Уткин оскорбил Кокорина, который близок к переходу в "Сочи"
-
"Дали лопаты и заставили копать". Сычев рассказал, как мотивировали футболистов в 2000-х годах
-
1
Баллак оценил шансы "Баварии" в матчах с "Челси" в Лиге Чемпионов
-
Определились все участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
-
"Бавария" определилась с условием для покупки Хаверца
-
Кокорин близок к переходу в "Сочи"
-
"Хоффенхайм" мог подписать Холанда в 2016 году, но не договорился с ним по деньгам
-
ПСЖ уверенно вышел в полуфинал Кубка Франции
-
"Ювентус" объявил заявку на матч 1/2 финала Кубка Италии с "Миланом"
-
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за африканского таланта
-
Тарасов прокомментировал свою шутку про коронавирус
-
Сарри высказался о возможном переходе Месси в "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18