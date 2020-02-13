Главные новости дня: 12 февраля

Теги интер миланартём дзюбапсжалександр кокориндмитрий тарасов

Главные новости дня: 12 февраля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 12 февраля.

В центральном матче дня "Интер" проиграл "Наполи" в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

ПСЖ пробился в полуфинал Кубка Франции, разгромив "Дижон".

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин близок к переходу в "Сочи", а Василий Березуцкий предложил форварду перейти в ЦСКА.

Полузащитник Дмитрий Тарасов попал в расистский скандал, связанный с коронавирусом.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба и наставник "Рубина" Леонид Слуцкий потроллили друг друга в соцсетях. Поучаствовала даже РПЛ.

Лондонский "Тоттенхэм" заинтересовался нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

"Челси" договорился о переходе нападающего "Аякса" Хакима Зиеша.

"Милан" хочет видеть Андрея Шевченко на посту главного тренера команды.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 
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"Интер" проиграл "Наполи" в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

"Интер" проиграл "Наполи" в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
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