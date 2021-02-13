Главные новости дня: 12 февраля

Теги лионель мессидайот упамеканокриштиану роналдухвича кварацхелиякарим бенземайоррит хендриксхосеп гвардиола

Главные новости дня: 12 февраляSoccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 12 февраля.

Бензема не спешит продлевать контракт с "Реалом": названа причина.

Райола блокирует продление контракта Доннаруммы с "Миланом".

Гвардиола бросил вызов "Баварии".

Новичок "Манчестер Юнайтед" оштрафован за использование поддельных документов.

Отец Неймара ответил тренеру "Кана", высмеявшему бразильца.

"Милан" нашёл замену Ибрагимовичу в "Торино".

Новичок "Спартака" Хендрикс женился.

АПЛ назвала лучшего игрока и лучшего тренера лиги в январе.

Стала известна причина смерти массажиста ЦСКА и сборной России Насибова.

"Интер" и "Челси" ведут переговоры об обмене полузащитниками.

Чепчугов рассказал о попытке суицида в 2019 году.

"Манчестер Юнайтед" выбирает между четырьмя центральными защитниками.

Роналду стал автором уникального достижения в соцсетях.

Основной защитник "Лестера" серьёзно травмировал колено.

Бывший российский футболист болеет БАС. От этой болезни умер Фернандо Риксен.

Жена Зинченко высказалась о том самом видео Дзюбы.

Кварацхелия попал в топ-50 молодых игроков в мире по версии L'Equipe.

Бьелса требует у "Лилля" 19 миллионов за увольнение в 2017 году.

Упамекано выбрал клуб для дальнейшей карьеры.

Месси подарил в музей бутсы, в которых забил рекордный гол.

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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