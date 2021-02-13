Главные новости дня: 12 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 12 февраля.

Бензема не спешит продлевать контракт с "Реалом": названа причина.

Райола блокирует продление контракта Доннаруммы с "Миланом".

Гвардиола бросил вызов "Баварии".

Новичок "Манчестер Юнайтед" оштрафован за использование поддельных документов.

Отец Неймара ответил тренеру "Кана", высмеявшему бразильца.

"Милан" нашёл замену Ибрагимовичу в "Торино".

Новичок "Спартака" Хендрикс женился.

АПЛ назвала лучшего игрока и лучшего тренера лиги в январе.

Стала известна причина смерти массажиста ЦСКА и сборной России Насибова.

"Интер" и "Челси" ведут переговоры об обмене полузащитниками.

Чепчугов рассказал о попытке суицида в 2019 году.

"Манчестер Юнайтед" выбирает между четырьмя центральными защитниками.

Роналду стал автором уникального достижения в соцсетях.

Основной защитник "Лестера" серьёзно травмировал колено.

Бывший российский футболист болеет БАС. От этой болезни умер Фернандо Риксен.

Жена Зинченко высказалась о том самом видео Дзюбы.

Кварацхелия попал в топ-50 молодых игроков в мире по версии L'Equipe.

Бьелса требует у "Лилля" 19 миллионов за увольнение в 2017 году.

Упамекано выбрал клуб для дальнейшей карьеры.

Месси подарил в музей бутсы, в которых забил рекордный гол.