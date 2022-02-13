Главные новости дня: 12 февраля

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 12 февраля.

Лондонский "Челси" стал победителем клубного чемпионата мира.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" разгромил "Норвич", "Манчестер Юнайтед" не смог выиграть у "Саутгемптона", а Криштиану Роналду плюнул в одноклубника.

В чемпионате Германии "Бавария" неожиданно проиграла "Бохуму".

В чемпионате Испании "Реал" не выиграл у "Вильярреала", "Атлетико" с хоккейным счетом победил "Хетафе".

В чемпионате Франции "Лион" победил "Ниццу".

В чемпионате Италии "Наполи" и "Интер" сыграли вничью.

В "Барселоне" рассказали, как могли удержать Лионеля Месси.

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