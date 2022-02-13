Главные новости дня: 12 февраля

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Главные новости дня: 12 февраля

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 12 февраля.

Лондонский "Челси" стал победителем клубного чемпионата мира.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" разгромил "Норвич", "Манчестер Юнайтед" не смог выиграть у "Саутгемптона", а Криштиану Роналду плюнул в одноклубника.

В чемпионате Германии "Бавария" неожиданно проиграла "Бохуму".

В чемпионате Испании "Реал" не выиграл у "Вильярреала", "Атлетико" с хоккейным счетом победил "Хетафе".

В чемпионате Франции "Лион" победил "Ниццу". 

В чемпионате Италии "Наполи" и "Интер" сыграли вничью.

В "Барселоне" рассказали, как могли удержать Лионеля Месси.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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