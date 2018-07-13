Главные новости дня: 12 июля

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Главные новости дня: 12 июля

12 июля оказался свободным от матчей днем на Чемпионате Мира-2018. 

Сборная Хорватии перед финалом с Францией может потерять Перишича. При этом другого хорвата Виду вообще хотят объявить экстремистом. Рассудит Францию - Хорватию в финале аргентинец Питана.

Из клубных дел стоит выделить "Барселона", которая объявила о трансферах Лангле и Артура. На этом каталонцы останавливаться не собираются и ведут переговоры по трансферам Азара, Канте, Виллиана и Милинковича-Савича.

"Реал" предложил Неймару зарплату уровня Месси, но вот сам бразилец передумал переходить в королевский клуб. При этом "Реал" может потерять еще и Марсело.

А вот ивуариец Сери, которого долго сватали в топ-клубы, неожиданно перешел в "Фулхэм".

Вот и все на сегодня.

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Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 10 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 10 тура

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