Главные новости дня: 12 июля

12 июля оказался свободным от матчей днем на Чемпионате Мира-2018.

Сборная Хорватии перед финалом с Францией может потерять Перишича. При этом другого хорвата Виду вообще хотят объявить экстремистом. Рассудит Францию - Хорватию в финале аргентинец Питана.

Из клубных дел стоит выделить "Барселона", которая объявила о трансферах Лангле и Артура. На этом каталонцы останавливаться не собираются и ведут переговоры по трансферам Азара, Канте, Виллиана и Милинковича-Савича.

"Реал" предложил Неймару зарплату уровня Месси, но вот сам бразилец передумал переходить в королевский клуб. При этом "Реал" может потерять еще и Марсело.

А вот ивуариец Сери, которого долго сватали в топ-клубы, неожиданно перешел в "Фулхэм".

Вот и все на сегодня.

Продолжайте участвовать в турнире прогнозов ЧМ-2018, в котором подведены итоги 9-го тура, а также опубликован анонс, 10-го, финального тура. | http://soccernews.ru