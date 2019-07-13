Главные новости дня: 12 июля

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Главные новости дня: 12 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 12 июля.

"Арсенал" и "Динамо" начали новый сезон РПЛ с ничьей.

"Барселона" объявила о переходе Антуана Гризманна.

"Валенсия" объявила о выкупе трансфера Дениса Черышева.

"Атлетико" собирается судиться с "Барселоной" из-за трансфера Гризманна.

Неймар публично заявил о желании покинуть ПСЖ.

ФИФА ужесточила наказание за проявление расизма.

"Аякс" принял предложение "Ювентуса" по Маттейсу де Лигту.

"Барселона" - лидер по затраченным средствам на трансферы за последние пять лет.

Федерация футбола Аргентины приняла решение по Лионелю Скалони.

Ренато Тапиа отказал "Локомотиву".

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"Атлетико" владеет доказательствами, что "Барселона" подписала контракт с Гризманном до 1 июля

"Атлетико" владеет доказательствами, что "Барселона" подписала контракт с Гризманном до 1 июля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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