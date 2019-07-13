Главные новости дня: 12 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 12 июля.
"Арсенал" и "Динамо" начали новый сезон РПЛ с ничьей.
"Барселона" объявила о переходе Антуана Гризманна.
"Валенсия" объявила о выкупе трансфера Дениса Черышева.
"Атлетико" собирается судиться с "Барселоной" из-за трансфера Гризманна.
Неймар публично заявил о желании покинуть ПСЖ.
ФИФА ужесточила наказание за проявление расизма.
"Аякс" принял предложение "Ювентуса" по Маттейсу де Лигту.
"Барселона" - лидер по затраченным средствам на трансферы за последние пять лет.
Федерация футбола Аргентины приняла решение по Лионелю Скалони.
Ренато Тапиа отказал "Локомотиву".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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"Арсенал" и "Динамо" не выявили победителя в первом матче нового сезона РПЛ
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Неймар: "Это правда, я хочу покинуть ПСЖ"
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"Барселона" - лидер по затраченным средствам на трансферы за последние пять лет
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Трансфер Гризманна в "Барселону" стал шестым в списке самых дорогих переходов в истории
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"Реал" намерен купить Погба перед закрытием трансферного окна
Лента новостей
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Главные новости дня: 12 июля
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Бергвейн определился с новым клубом
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"Атлетико" возобновил интерес к защитнику "Наполи"
-
"Фенербахче" не будет покупать Озила
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Федерация футбола Аргентины приняла решение по Скалони
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"Севилья" объявила о покупке экс-игрока "Манчестер Сити" Фернандо
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"Уфа" сообщила об интересе к Заболотному
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1
Гризманн: "Наконец-то наши пути с "Барселоной" пересеклись"
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Сутормин прокомментировал свой переход в "Зенит"
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"Атлетико" владеет доказательствами, что "Барселона" подписала контракт с Гризманном до 1 июля
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"Палермо" опустился в любительский дивизион
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1
Фекира зовут в Испанию
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Кардозу - первый в истории РПЛ лучший игрок матча
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"Интер" арендовал Бареллу
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Ринат Билялетдинов не включил "Спартак" в число фаворитов РПЛ
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"Ювентус" выкупил Ромеро, но оставил его в "Дженоа"
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"Арсенал" и "Динамо" не выявили победителя в первом матче нового сезона РПЛ
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Хавбек "Зенита" Эрнани перешел в "Парму"
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Кардозу забил первый гол в новом сезоне РПЛ
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"Фиорентина" готова приютить Балотелли
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16