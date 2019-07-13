Главные новости дня: 12 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 12 июля.

"Арсенал" и "Динамо" начали новый сезон РПЛ с ничьей.

"Барселона" объявила о переходе Антуана Гризманна.

"Валенсия" объявила о выкупе трансфера Дениса Черышева.

"Атлетико" собирается судиться с "Барселоной" из-за трансфера Гризманна.

Неймар публично заявил о желании покинуть ПСЖ.

ФИФА ужесточила наказание за проявление расизма.

"Аякс" принял предложение "Ювентуса" по Маттейсу де Лигту.

"Барселона" - лидер по затраченным средствам на трансферы за последние пять лет.

Федерация футбола Аргентины приняла решение по Лионелю Скалони.

Ренато Тапиа отказал "Локомотиву".

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