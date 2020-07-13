Главные новости дня: 12 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 12 июля.

"Чемпионат": защитник "Ливерпуля" может перейти в "Зенит".

"Краснодар" разгромил "Урал" в чемпионате России.

Кикнадзе не исключил того, что Евсеев возглавит "Локомотив".

Кикнадзе не исключил возвращение Кокорина в "Локомотив".

"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом".

"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Уфой".

Роналду и Зидан могут оказаться в "Марселе"​​​​​​.

Стали известны имена игроков "Уфы", которые заразились коронавирусом.

Пьяного Холанда выгнали из ночного клуба: видео.

"Спартак" может купить двух защитников "Уфы".

"Барселона" теряет Гризманна.

Роналдиньо останется под домашним арестом. Суд отклонил апелляцию бразильца.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

​​​​