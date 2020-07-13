Главные новости дня: 12 июля

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Главные новости дня: 12 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 12 июля.

"Чемпионат": защитник "Ливерпуля" может перейти в "Зенит".

"Краснодар" разгромил "Урал" в чемпионате России.

Кикнадзе не исключил того, что Евсеев возглавит "Локомотив".

Кикнадзе не исключил возвращение Кокорина в "Локомотив".

"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом".

"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Уфой".

Роналду и Зидан могут оказаться в "Марселе"​​​​​​.

Стали известны имена игроков "Уфы", которые заразились коронавирусом.

Пьяного Холанда выгнали из ночного клуба: видео.

"Спартак" может купить двух защитников "Уфы".

"Барселона" теряет Гризманна.

Роналдиньо останется под домашним арестом. Суд отклонил апелляцию бразильца.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Кикнадзе не исключил возвращение Кокорина в "Локомотив"

Кикнадзе не исключил возвращение Кокорина в "Локомотив"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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