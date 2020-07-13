Главные новости дня: 12 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 12 июля.
"Чемпионат": защитник "Ливерпуля" может перейти в "Зенит".
"Краснодар" разгромил "Урал" в чемпионате России.
Кикнадзе не исключил того, что Евсеев возглавит "Локомотив".
Кикнадзе не исключил возвращение Кокорина в "Локомотив".
"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом".
"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Уфой".
Роналду и Зидан могут оказаться в "Марселе".
Стали известны имена игроков "Уфы", которые заразились коронавирусом.
Пьяного Холанда выгнали из ночного клуба: видео.
"Спартак" может купить двух защитников "Уфы".
"Барселона" теряет Гризманна.
Роналдиньо останется под домашним арестом. Суд отклонил апелляцию бразильца.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
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ПСЖ разгромил "Гавр" в товарищеской встрече. В матче было забито 9 голов
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"Краснодар" разгромил "Урал" в чемпионате России
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Кикнадзе не исключил того, что Евсеев возглавит "Локомотив"
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Талалаев признался, что игроки "Крыльев Советов" расслабились
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"Чемпионат": защитник "Ливерпуля" может перейти в "Зенит"
Лента новостей
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Главные новости дня: 12 июля
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Кикнадзе не исключил возвращение Кокорина в "Локомотив"
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Уткин высказался о командах, борющихся за второе место в РПЛ
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ПАОК обыграл "Олимпиакос" и сместил АЕК Карреры со второго места
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ПСЖ разгромил "Гавр" в товарищеской встрече. В матче было забито 9 голов
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"Борнмут" уверенно обыграл "Лестер" в матче АПЛ
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Мусаев прокомментировал разгромную победу "Краснодара" над "Уралом"
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Данил Круговой: "Будем болеть за "Зенит" в Кубке и идти к своей цели"
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"Парма" и "Болонья" сыграли вничью, "Сампдория" обыграла "Удинезе" и другие итоги матчей Серии А
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"Краснодар" разгромил "Урал" в чемпионате России
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"Валенсия" Черышева проиграла "Леганесу" в Примере
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АЕК Карреры обыграл "Панатинаикос" в чемпионате Греции
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Кикнадзе не исключил того, что Евсеев возглавит "Локомотив"
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Моуринью прокомментировал победу "Тоттенхэма" в матче с "Арсеналом"
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Слуцкий - о матче с ЦСКА: "У меня было другое состояние, нежели в любой другой игре"
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Талалаев признался, что игроки "Крыльев Советов" расслабились
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"Чемпионат": защитник "Ливерпуля" может перейти в "Зенит"
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Чалов рассказал, что игроки ЦСКА очень обрадовались возвращению Гончаренко
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Карпин критично высказался об РПЛ
-
Кикнадзе встретился с болельщиками "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14