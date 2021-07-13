Главные новости дня: 12 июля

Фото: инстаграм сборной Италии

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 12 июля.

Евро-2020 побил рекорд по забитым голам.

Педри признан лучшим молодым игроком Евро-2020.

Названы самые результативные команды Евро-2020.

Опубликованы данные о посещаемости матчей Евро-2020.

Стали известны премиальные футболистам сборной Италии за победу на Евро-2020.

Родриго де Пауль - игрок "Атлетико".

Никола Влашич дал согласие на переход в "Милан".

Гарет Саутгейт определился со своим будущим в сборной Англии.

"Фенербахче" сделал крупное предложение Андрею Ярмоленко.

Максим Глушенков может покинуть "Спартак".

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