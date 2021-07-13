Главные новости дня: 12 июля
Фото: инстаграм сборной Италии
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 12 июля.
Евро-2020 побил рекорд по забитым голам.
Педри признан лучшим молодым игроком Евро-2020.
Названы самые результативные команды Евро-2020.
Опубликованы данные о посещаемости матчей Евро-2020.
Стали известны премиальные футболистам сборной Италии за победу на Евро-2020.
Родриго де Пауль - игрок "Атлетико".
Никола Влашич дал согласие на переход в "Милан".
Гарет Саутгейт определился со своим будущим в сборной Англии.
"Фенербахче" сделал крупное предложение Андрею Ярмоленко.
Максим Глушенков может покинуть "Спартак".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18