Главные новости дня: 12 июля

Теги педрииталияродриго де паульатлетико мадридникола влашичмилан

Главные новости дня: 12 июляФото: инстаграм сборной Италии

Soccernews.ru выделяет  самые интересные новости понедельника, 12 июля.

Евро-2020 побил рекорд по забитым голам.

Педри признан лучшим молодым игроком Евро-2020.

Названы самые результативные команды Евро-2020.

Опубликованы данные о посещаемости матчей Евро-2020.

Стали известны премиальные футболистам сборной Италии за победу на Евро-2020.

Родриго де Пауль - игрок "Атлетико".

Никола Влашич дал согласие на переход в "Милан".

Гарет Саутгейт определился со своим будущим в сборной Англии.

"Фенербахче" сделал крупное предложение Андрею Ярмоленко.

Максим Глушенков может покинуть "Спартак".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Абрамович готов выделить огромную сумму на трансфер Холанда

Абрамович готов выделить огромную сумму на трансфер Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов