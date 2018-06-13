Главные новости дня: 12 июня

Чемпионат Мира-2018 стартует всего через один день.

В Россию продолжают прибывать участники мундиаля. 12 июня для участия в турнире прилетели сборные Южной Кореи, Колумбии, Сенегала, Коста-Рики, Англии и Германии.

Сборные Польши и Японии в рамках подготовки к ЧМ-2018 в товарищеских матчах были сильнее, соответственно, Литвы и Парагвая.

Большую тревогу во Франции вызвала травма нападающего Килиана Мбаппе. Впрочем, форвард оперативно успокоил всех, заявив, что с ним все в порядке. Также небольшое повреждение получила одна из надежд английской сборной Маркус Рэшфорд.

На клубном уровне взорвал бомбу мадридский "Реал", который назначил главным тренером команды Хулена Лопетеги. Кроме того, королевский клуб в ближайшие дни провернет довольно крупный трансфер.

"Атлетико" почти подписал Лемара. При этом форвард "Атлетико" Антуан Гризманн определился со своим будущим, но никому он нем не рассказал.

Вот-вот завершит сделку по усилению полузащиты "Арсенал".

Также усилился "РБ Лейпциг", а Руни переедет за океан.

Сразу два российских игрока могут перебраться в чемпионат Италии. "Ювентус" близок к приобретению Головина, а "Милану" интересен Алексей Миранчук. Также в Серию А переходит голландец Джастин Клюйверт, которого покупает "Рома". Лучшего бомбардира чемпионата России Квинси Промеса позвали в "Интер".

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