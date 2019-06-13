Главные новости дня: 12 июня
12 июня в мире футбола произошло немало интересных событий.
Французская Лига 1 официально будет называться Ligue 1 Uber Eats.
Райола прибыл в Париж для завершения трансфера де Лигта в ПСЖ. Однако потом он опроверг эту информацию.
Лунев объяснил причины инцидента с его участием в аэропорту.
Ферлан Менди перешел в "Реал".
Мбаппе повторил давний рекорд сборной Франции.
СМИ узнали, какую зарплату "Ювентус" предлагал Гвардиоле.
Клубы предлагают расширить Лигу Чемпионов до 48 команд.
Гвардиола готов уйти из "Манчестер Сити", но при одном условии.
В интернет "слили" расписание первого тура АПЛ сезона 2019/20.
Мбаппе забил первые 100 голов в карьере быстрее, чем Роналду и Месси.
В "Зените" прокомментировали инцидент, связанный с Андреем Луневым.
Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 12 июня
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"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи купить Бэйла
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"Тоттенхэм" хочет купить Танги Ндомбеле
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Слуцкий: "В Голландии есть три гранда, с которыми никто не может соперничать"
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ПСЖ хочет продлить контракт с Кавани еще на год
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Луиз: "Челси" может побороться за любой титул"
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"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Бетиса" Джовани Ло Чельсо
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Мбаппе - о слухах с требованиями к ПСЖ: "Еще Мбаппе хочет поиграть вратарём. Фейковые новости"
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1
Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании: "Вся полиция куплена. Если это не так, то я сошла с ума"
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Райола: "Де Лигт в ПСЖ - это ложь"
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"Реал" обновил личный рекорд по тратам на игроков в одно трансферное окно
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Дворкович: "У Дзюбы все шансы побить рекорд Кержакова и стать лучшим бомбардиром сборной России"
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Йович рассказал, что Роналду был его кумиром в детстве
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Адиев возглавит "Енисей"
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"Арсенал" сыграет с "Аустрией" и "Ред Буллом"
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Гендиректор "Атлетико": "Гризманн перейдет в "Барселону"
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Гендиректор "Зенита" проведет беседу с Луневым по поводу инцидента во Внуково
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"Спартак" близок к приобретению игрока "Ромы" Понсе
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Лунев объяснил причины инцидента с его участием в аэропорту
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Ферлан Менди перешел в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16