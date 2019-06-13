Главные новости дня: 12 июня

12 июня в мире футбола произошло немало интересных событий.

Французская Лига 1 официально будет называться Ligue 1 Uber Eats.

Райола прибыл в Париж для завершения трансфера де Лигта в ПСЖ. Однако потом он опроверг эту информацию.

Лунев объяснил причины инцидента с его участием в аэропорту.

Ферлан Менди перешел в "Реал".

Мбаппе повторил давний рекорд сборной Франции.

СМИ узнали, какую зарплату "Ювентус" предлагал Гвардиоле.

Клубы предлагают расширить Лигу Чемпионов до 48 команд.

Гвардиола готов уйти из "Манчестер Сити", но при одном условии.

В интернет "слили" расписание первого тура АПЛ сезона 2019/20.

Мбаппе забил первые 100 голов в карьере быстрее, чем Роналду и Месси.

В "Зените" прокомментировали инцидент, связанный с Андреем Луневым.

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