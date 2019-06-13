Главные новости дня: 12 июня

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Главные новости дня: 12 июня

12 июня в мире футбола произошло немало интересных событий.

Французская Лига 1 официально будет называться Ligue 1 Uber Eats.

Райола прибыл в Париж для завершения трансфера де Лигта в ПСЖ. Однако потом он опроверг эту информацию.

Лунев объяснил причины инцидента с его участием в аэропорту.

Ферлан Менди перешел в "Реал".

Мбаппе повторил давний рекорд сборной Франции.

СМИ узнали, какую зарплату "Ювентус" предлагал Гвардиоле.

Клубы предлагают расширить Лигу Чемпионов до 48 команд.

Гвардиола готов уйти из "Манчестер Сити", но при одном условии.

В интернет "слили" расписание первого тура АПЛ сезона 2019/20.

Мбаппе забил первые 100 голов в карьере быстрее, чем Роналду и Месси.

В "Зените" прокомментировали инцидент, связанный с Андреем Луневым.

Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей.
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"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи купить Бэйла

"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи купить Бэйла

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1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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