Главные новости дня: 12 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 12 июня.
"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии благодаря выездному голу "Милану" в первом матче.
Дубль Ольмо принес "РБ Лейпцигу" победу над "Хоффенхаймом".
Санкт-Петербург готов принять больше матчей Евро-2020.
Все без исключения матчи Лиги Чемпионов этого сезона пройдут в Лиссабоне.
В первых 12 матчах АПЛ на майках футболистов вместо фамилий будет слоган в поддержку темнокожих.
Александр Кокорин рассказал, с какими европейскими клубами он ведет переговоры.
"Локомотив" готовит новый контракт для Алексея Миранчука.
"Барселона" готова платить часть зарплаты Филиппе Коутиньо в случае его ухода.
"Интер" предлагал "Локомотиву" скидку на Жоау Мариу, но клуб скрыл это от "РЖД".
"Челси" может оформить трансфер Тимо Вернера до конца недели.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Кокорин рассказал, с какими европейскими клубами он ведет переговоры
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В первых 12 матчах АПЛ на майках футболистов вместо фамилий будет слоган в поддержку темнокожих
-
"Зенит" и ЦСКА одержали крупные победы в товарищеских матчах
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"Барселона" готова платить часть зарплаты Коутиньо в случае его ухода
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В "Локомотиве" объяснили, почему клуб не подписал Дзюбу в 2018 году
Лента новостей
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Главные новости дня: 12 июня
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"Интер" приготовил предложение по Бельерину
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"Ювентус" побил свой рекорд по выходам в финал Кубка Италии
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Кокорин: "Тюрьма меня ничему не научила"
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"Валенсия" Черышева упустила победу над "Леванте"
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Лэмпард предоставил Кепе последний шанс
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Роналду с 2017 года не забивает по одному пенальти в год
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"Ювентус" намерен продать Рэмзи
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Кокорин: "Рами рассказывал, что у него было 12 раз за ночь с Памелой Андерсон"
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"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии благодаря выездному голу "Милану" в первом матче
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Месси: "Возможность играть в футбол - это дар"
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Кокорин рассказал, с какими европейскими клубами он ведет переговоры
-
Дубль Ольмо принес "РБ Лейпцигу" победу над "Хоффенхаймом"
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Геркус сравнил "Локомотив" с популярным сериалом
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Роналду не реализовал пенальти в матче с "Миланом" после VAR
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В первых 12 матчах АПЛ на майках футболистов вместо фамилий будет слоган в поддержку темнокожих
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"Гранада" добыла волевую победу над "Хетафе"
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ЦСКА интересуется хавбеком СПАЛ
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Кроос высказался об интересе "Реала" к Мбаппе, Санчо и Хаверцу
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Сетьен прокомментировал возможный уход Артура в "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18