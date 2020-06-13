Главные новости дня: 12 июня

Теги ювентусалександр кокориналексей миранчукчемпионат европы

Главные новости дня: 12 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 12 июня.

"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии благодаря выездному голу "Милану" в первом матче.

Дубль Ольмо принес "РБ Лейпцигу" победу над "Хоффенхаймом".

Санкт-Петербург готов принять больше матчей Евро-2020.

Все без исключения матчи Лиги Чемпионов этого сезона пройдут в Лиссабоне.

В первых 12 матчах АПЛ на майках футболистов вместо фамилий будет слоган в поддержку темнокожих.

Александр Кокорин рассказал, с какими европейскими клубами он ведет переговоры.

"Локомотив" готовит новый контракт для Алексея Миранчука.

"Барселона" готова платить часть зарплаты Филиппе Коутиньо в случае его ухода.

"Интер" предлагал "Локомотиву" скидку на Жоау Мариу, но клуб скрыл это от "РЖД".

"Челси" может оформить трансфер Тимо Вернера до конца недели.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии благодаря выездному голу "Милану" в первом матче

"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии благодаря выездному голу "Милану" в первом матче

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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