Главные новости дня: 12 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 12 июня.

"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии благодаря выездному голу "Милану" в первом матче.

Дубль Ольмо принес "РБ Лейпцигу" победу над "Хоффенхаймом".

Санкт-Петербург готов принять больше матчей Евро-2020.

Все без исключения матчи Лиги Чемпионов этого сезона пройдут в Лиссабоне.

В первых 12 матчах АПЛ на майках футболистов вместо фамилий будет слоган в поддержку темнокожих.

Александр Кокорин рассказал, с какими европейскими клубами он ведет переговоры.

"Локомотив" готовит новый контракт для Алексея Миранчука.

"Барселона" готова платить часть зарплаты Филиппе Коутиньо в случае его ухода.

"Интер" предлагал "Локомотиву" скидку на Жоау Мариу, но клуб скрыл это от "РЖД".

"Челси" может оформить трансфер Тимо Вернера до конца недели.

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