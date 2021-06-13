Главные новости дня: 12 июня

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Главные новости дня: 12 июняФото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 12 июня.

Россия проиграла Бельгии в матче Евро-2020.

Дания проиграла Финляндии в матче Евро-2020.

Уэльс и Швейцария не выявили победителя в матче Евро-2020.

Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания - Финляндия.

7 футболистов сборной Венесуэлы заболели коронавирусом перед стартом Кубка Америки.

Президент УЕФА недоволен форматом проведения Евро-2020.

Агент Кристиана Эриксена сообщил о состоянии игрока.

"Вест Хэм" продлил контракт с Дэвидом Мойесом.

Килиан Мбаппе сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ.

Жерар Пике рассказал, когда завершит карьеру.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Поражение России, нервная игра Дании и Финляндии: все результаты Евро-2020 12 июня

Поражение России, нервная игра Дании и Финляндии: все результаты Евро-2020 12 июня

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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