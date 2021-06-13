Главные новости дня: 12 июня

Фото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 12 июня.

Россия проиграла Бельгии в матче Евро-2020.

Дания проиграла Финляндии в матче Евро-2020.

Уэльс и Швейцария не выявили победителя в матче Евро-2020.

Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания - Финляндия.

7 футболистов сборной Венесуэлы заболели коронавирусом перед стартом Кубка Америки.

Президент УЕФА недоволен форматом проведения Евро-2020.

Агент Кристиана Эриксена сообщил о состоянии игрока.

"Вест Хэм" продлил контракт с Дэвидом Мойесом.

Килиан Мбаппе сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ.

Жерар Пике рассказал, когда завершит карьеру.

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