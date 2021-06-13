Главные новости дня: 12 июня
Фото: твиттер УЕФА
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 12 июня.
Россия проиграла Бельгии в матче Евро-2020.
Дания проиграла Финляндии в матче Евро-2020.
Уэльс и Швейцария не выявили победителя в матче Евро-2020.
Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания - Финляндия.
7 футболистов сборной Венесуэлы заболели коронавирусом перед стартом Кубка Америки.
Президент УЕФА недоволен форматом проведения Евро-2020.
Агент Кристиана Эриксена сообщил о состоянии игрока.
"Вест Хэм" продлил контракт с Дэвидом Мойесом.
Килиан Мбаппе сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ.
Жерар Пике рассказал, когда завершит карьеру.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 12 июня
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В сборной России рассказали о реакции футболистов на инцидент с Эриксеном
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"Интер", "Тоттенхэм" и "Аякс" поддержали Эриксена
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Президент ФИФА отреагировал на инцидент с Эриксеном
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Дания и Финляндия доиграют сегодня
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"Атлетико" назвал "МЮ" стоимость Триппьера
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Дания сделала заявление касательно состоянии Эриксена
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Экс-врач сборной России прокомментировал ситуацию с Эриксеном
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18