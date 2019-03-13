Главные новости дня: 12 марта
Самым ярким событием 12 марта стал камбэк "Ювентуса", который с помощью хет-трика Роналду обыграл "Атлетико" и прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов. По итогу этого матча Роналду догнал Месси по количеству хет-триков.
А в параллельном матче турнира "Манчестер Сити" разгромил "Шальке" со счетом 7:0.
Президент "Реала" дал три обещания Зидану, а тот, в свою очередь, определился с еще одной летней трансферной целью.
"Спартак" пригласил Карреру на битву с "Зенитом" в РПЛ. Однако его представитель недоволен этим.
Де Брейне назвал команду, за которую болел в детстве.
В "Ювентусе" шокированы возвращением Зидана в "Реал".
"Не убивайте нашу мечту": фанаты "Енисея" потребовали увольнения Аленичева.
Стало известно, когда Сульшер подпишет постоянный контракт с "Манчестер Юнайтед".
Жена Мамаева встретилась с футболистом в СИЗО и рассказала о его состоянии.
Месси, Мбаппе, Роналду: борьба за "Золотую бутсу" в самом разгаре.
В "Манчестер Юнайтед" приняли неожиданное решение по самому высокооплачиваемому игроку.
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Главные новости дня: 12 марта
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Хет-трик Роналду помог "Ювенусу" обыграть "Атлетико" и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14