Главные новости дня: 12 марта

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Главные новости дня: 12 марта

Самым ярким событием 12 марта стал камбэк "Ювентуса", который с помощью хет-трика Роналду обыграл "Атлетико" и прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов. По итогу этого матча Роналду догнал Месси по количеству хет-триков.

А в параллельном матче турнира "Манчестер Сити" разгромил "Шальке" со счетом 7:0.

Президент "Реала" дал три обещания Зидану, а тот, в свою очередь, определился с еще одной летней трансферной целью.

"Спартак" пригласил Карреру на битву с "Зенитом" в РПЛ. Однако его представитель недоволен этим.

Де Брейне назвал команду, за которую болел в детстве.

В "Ювентусе" шокированы возвращением Зидана в "Реал".

"Не убивайте нашу мечту": фанаты "Енисея" потребовали увольнения Аленичева.

Стало известно, когда Сульшер подпишет постоянный контракт с "Манчестер Юнайтед".

Жена Мамаева встретилась с футболистом в СИЗО и рассказала о его состоянии.

Месси, Мбаппе, Роналду: борьба за "Золотую бутсу" в самом разгаре.

В "Манчестер Юнайтед" приняли неожиданное решение по самому высокооплачиваемому игроку.

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Хет-трик Роналду помог "Ювенусу" обыграть "Атлетико" и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Хет-трик Роналду помог "Ювенусу" обыграть "Атлетико" и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
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