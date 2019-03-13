Главные новости дня: 12 марта

Самым ярким событием 12 марта стал камбэк "Ювентуса", который с помощью хет-трика Роналду обыграл "Атлетико" и прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов. По итогу этого матча Роналду догнал Месси по количеству хет-триков.

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Президент "Реала" дал три обещания Зидану, а тот, в свою очередь, определился с еще одной летней трансферной целью.

"Спартак" пригласил Карреру на битву с "Зенитом" в РПЛ. Однако его представитель недоволен этим.

Де Брейне назвал команду, за которую болел в детстве.

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