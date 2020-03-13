Главные новости дня: 12 марта

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 12 марта.

В этот день состоялись шесть матчей 1/8 финала Лиги Европы - отчёты по играм доступны здесь и здесь.

Эпидемия коронавируса стала причиной отмены ряда матчей и приостановки турниров.

На неопределённый срок перенесены игры ЛЧ "Манчестер Сити" - "Реал" и "Ювентус" - "Лион".

На вынужденный перерыв отправились чемпионаты Испании, Нидерландов, Португалии, а также МЛС и Кубок Либертадорес.

Розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы, скорее всего, будут приостановлены, хотя у УЕФА есть идея, как этого избежать. Кроме того, под вопросом проведение Евро-2020 в этому году.

Не обошла смертельно опасная болезнь и футболистов / тренеров: у Маноло Габбьядини диагноз уже подтверждён, как и у Микеля Артеты. По слухам, заразился и Пауло Дибала. Появились симптомы недуга у трёх игроков "Лестера".

От греха подальше Криштиану Роналду решил не возвращаться в Италию и пока следит за ситуацией из родной Португалии.

И напоследок немного российской повестки дня: "Спартак" продлил контракт с защитником Ильей Гапоновым, а главный тренер сборной Станислав Черчесов заключил новое соглашение с РФС.

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