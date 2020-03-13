Главные новости дня: 12 марта

Теги коронавирусмикель артетаманоло габбьядинипауло дибалакриштиану роналдустанислав черчесов

Главные новости дня: 12 марта

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 12 марта.

В этот день состоялись шесть матчей 1/8 финала Лиги Европы - отчёты по играм доступны здесь и здесь.

Эпидемия коронавируса стала причиной отмены ряда матчей и приостановки турниров.

На неопределённый срок перенесены игры ЛЧ "Манчестер Сити" - "Реал" и "Ювентус" - "Лион".

На вынужденный перерыв отправились чемпионаты Испании, Нидерландов, Португалии, а также МЛС и Кубок Либертадорес.

Розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы, скорее всего, будут приостановлены, хотя у УЕФА есть идея, как этого избежать. Кроме того, под вопросом проведение Евро-2020 в этому году. 

Не обошла смертельно опасная болезнь и футболистов / тренеров: у Маноло Габбьядини диагноз уже подтверждён, как и у Микеля Артеты. По слухам, заразился и Пауло Дибала. Появились симптомы недуга у трёх игроков "Лестера".

От греха подальше Криштиану Роналду решил не возвращаться в Италию и пока следит за ситуацией из родной Португалии. 

И напоследок немного российской повестки дня: "Спартак" продлил контракт с защитником Ильей Гапоновым, а главный тренер сборной Станислав Черчесов заключил новое соглашение с РФС.

На сегодня всё. Ожидайте завтра ещё больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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СМИ: Пауло Дибала заболел коронавирусом

СМИ: Пауло Дибала заболел коронавирусом

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
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