Главные новости дня: 12 марта
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 12 марта.
В этот день состоялись шесть матчей 1/8 финала Лиги Европы - отчёты по играм доступны здесь и здесь.
Эпидемия коронавируса стала причиной отмены ряда матчей и приостановки турниров.
На неопределённый срок перенесены игры ЛЧ "Манчестер Сити" - "Реал" и "Ювентус" - "Лион".
На вынужденный перерыв отправились чемпионаты Испании, Нидерландов, Португалии, а также МЛС и Кубок Либертадорес.
Розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы, скорее всего, будут приостановлены, хотя у УЕФА есть идея, как этого избежать. Кроме того, под вопросом проведение Евро-2020 в этому году.
Не обошла смертельно опасная болезнь и футболистов / тренеров: у Маноло Габбьядини диагноз уже подтверждён, как и у Микеля Артеты. По слухам, заразился и Пауло Дибала. Появились симптомы недуга у трёх игроков "Лестера".
От греха подальше Криштиану Роналду решил не возвращаться в Италию и пока следит за ситуацией из родной Португалии.
И напоследок немного российской повестки дня: "Спартак" продлил контракт с защитником Ильей Гапоновым, а главный тренер сборной Станислав Черчесов заключил новое соглашение с РФС.
На сегодня всё. Ожидайте завтра ещё больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
У Артеты диагностирован коронавирус
-
Лига Европы: результаты первых матчей 1/8 финала
-
"Шахтер" на выезде переиграл "Вольфсбург", "Байер" разобрался с "Рейнджерсом", "Олимпиакос" и "Вулверхэмптон" не выявили победителя
-
В Германии рассматривают вариант с досрочным завершением Бундеслиги
-
"Манчестер Юнайтед" и "Базель" добыли крупные победы в 1/8 финала Лиги Европы
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 марта
-
Матчи Кубка Либертадорес перенесены на неопределённый срок
-
СМИ: Пауло Дибала заболел коронавирусом
-
2
У Артеты диагностирован коронавирус
-
Лига Европы: результаты первых матчей 1/8 финала
-
"Шахтер" на выезде переиграл "Вольфсбург", "Байер" разобрался с "Рейнджерсом", "Олимпиакос" и "Вулверхэмптон" не выявили победителя
-
УЕФА нашел вариант, как доиграть Лигу Чемпионов и Лигу Европы
-
"Интер" готов активировать опцию выкупа Сенси
-
Антон Миранчук восстановился после травмы
-
1
Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии здоровья Роналду
-
"Ювентус" всем клубом находится на карантине
-
В Германии рассматривают вариант с досрочным завершением Бундеслиги
-
"Манчестер Юнайтед" одержал самую крупную победу в гостевом матче еврокубка с 1965 года
-
"Манчестер Юнайтед" и "Базель" добыли крупные победы в 1/8 финала Лиги Европы
-
Балотелли: "Они ждали, пока "Ювентус" вернется на первое место, а потом остановили турнир"
-
1
Холанд об игре без зрителей: "Это дерьмо"
-
Варан советует Мбаппе перебраться в "Реал"
-
"Ворскла" стала последним полуфиналистом Кубка Украины
-
Сборные Нидерландов и Испании отменили товарищескую игру
-
"Арсеналу" нужен полузащитник "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18