Главные новости дня: 12 марта

Теги аталантахимкиростовкриштиану роналдуалександр головинсевилья

Главные новости дня: 12 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 12 марта.

"Ростов" уступил "Химкам" в матче РПЛ.

"Аталанта" без Миранчука обыграла "Специю".

Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.

Орье, Эдегор и Кейн - в символической сборной недели в Лиге Европы.

Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Кубка России.

Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить "Спартак".

Юлиан Нагельсманн может возглавить "Барселону".

Криштиану Роналду хочет вернуться в "Реал", чтобы ещё раз выиграть Лигу Чемпионов.

"Севилья" интересуется Александром Головиным.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Аталанта" без Миранчука обыграла "Специю"

"Аталанта" без Миранчука обыграла "Специю"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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