Главные новости дня: 12 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 12 марта.

"Ростов" уступил "Химкам" в матче РПЛ.

"Аталанта" без Миранчука обыграла "Специю".

Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.

Орье, Эдегор и Кейн - в символической сборной недели в Лиге Европы.

Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Кубка России.

Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить "Спартак".

Юлиан Нагельсманн может возглавить "Барселону".

Криштиану Роналду хочет вернуться в "Реал", чтобы ещё раз выиграть Лигу Чемпионов.

"Севилья" интересуется Александром Головиным.

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