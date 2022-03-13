Главные новости дня: 12 марта

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Главные новости дня: 12 марта

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 12 марта.

В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Тоттенхэм", а Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории. "Ливерпуль" обыграл "Брайтон".

"Челси" грозят очень серьезные проблемы из-за санкций, наложенных на владельца клуба Романа Абрамовича.

В чемпионате Германии "Бавария" не сумела победить "Хоффенхайм".

В чемпионате Италии "Ювентус" переиграл "Сампдорию", "Милан" справился с "Эмполи".

В Российской Премьер-Лиге "Динамо" разгромило "Арсенал", ЦСКА вырвал победу над "Локомотивом".

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд приблизился к переходу в "Манчестер Сити".

Фанаты ПСЖ "наехали" на руководство клуба.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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