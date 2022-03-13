Главные новости дня: 12 марта
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 12 марта.
В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Тоттенхэм", а Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории. "Ливерпуль" обыграл "Брайтон".
"Челси" грозят очень серьезные проблемы из-за санкций, наложенных на владельца клуба Романа Абрамовича.
В чемпионате Германии "Бавария" не сумела победить "Хоффенхайм".
В чемпионате Италии "Ювентус" переиграл "Сампдорию", "Милан" справился с "Эмполи".
В Российской Премьер-Лиге "Динамо" разгромило "Арсенал", ЦСКА вырвал победу над "Локомотивом".
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд приблизился к переходу в "Манчестер Сити".
Фанаты ПСЖ "наехали" на руководство клуба.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 12 марта
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"Милан" одержал минимальную победу в Серии А
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Роналду сделал первый хет-трик после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
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Клопп ярко отреагировал на введение санкций против Абрамовича
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Защитником "Шахтера" Тете интересуются в АПЛ
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"Барселона" определила еще два варианта на случай неудачи с трансфером Холанда
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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола
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"Вильярреал" победил "Сельту" и приблизился к зоне ЛЧ
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Гладбахская "Боруссия" победила "Герту" в Бундеслиге
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Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Тоттенхэмом"
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"Ювентус" уверенно победил "Сампдорию" и приблизился к лидерам Серии А
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Экс-игрок сборной Украины попал в ДТП в Турции (фото)
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Игроки "Челси" намерены покинуть клуб
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ЦСКА одержал феерическую победу над "Локомотивом"
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"Эльче" обыграл "Гранаду" в Ла Лиге
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"Брентфорд" победил "Бернли" в матче АПЛ
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"Бавария" не смогла победить "Хоффенхайм" в Бундеслиги
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Фанаты ПСЖ выступили с заявлением к руководству клуба
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"Сассуоло" упустил победу над худшей командой Серии А
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"Динамо" разгромило тульский "Арсенал" и приблизилось к "Зениту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18