Главные новости дня: 12 марта

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 12 марта.

В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Тоттенхэм", а Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории. "Ливерпуль" обыграл "Брайтон".

"Челси" грозят очень серьезные проблемы из-за санкций, наложенных на владельца клуба Романа Абрамовича.

В чемпионате Германии "Бавария" не сумела победить "Хоффенхайм".

В чемпионате Италии "Ювентус" переиграл "Сампдорию", "Милан" справился с "Эмполи".

В Российской Премьер-Лиге "Динамо" разгромило "Арсенал", ЦСКА вырвал победу над "Локомотивом".

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд приблизился к переходу в "Манчестер Сити".

Фанаты ПСЖ "наехали" на руководство клуба.

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