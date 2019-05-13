Главные новости дня: 12 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 12 мая.

В 28-м туре РПЛ ЦСКА проиграл "Зениту", чем и воспользовался "Спартак" одолевший "Уфу".

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" и второй сезон кряду стал чемпионом Англии. На втором месте финишировал "Ливерпуль", а замкнули топ-4 "Челси" и "Тоттенхэм".

По итогам сезона АПЛ, лучшим игроком стал Вирджил ван Дейк, лучшим плеймейкером - Эден Азар, а звание лучшего бомбардира поделили между собой Садио Мане, Мохамед Салах и Пьер-Эмерик Обамеянг.

В Серии А "Рома" добыла важную победу над "Ювентусом", которая позволила "волкам" вернуться в еврокубковую зону (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а также "Наполи" на выезде разобрался со СПАЛ.

В Примере "Барселона" перед своими болельщиками обыграла "Хетафе" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а вот "Реал" на выезде уступил "Реал Сосьедаду" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА). Из других матчей отметим победу "Валенсии" над "Алавесом".

В Бундеслиге "Айнтрахт" проиграл "Майнцу" и упустил шанс попасть в топ-4.

Во Франции "Лион" разобрался с "Марселем", а "Лилль" переиграл "Бордо".

В Португалии продолжается борьба за чемпионство между "Бенфикой" и "Порту", которые одолели своих соперников в 33-м туре.

В Нидерландах ПСВ уступил АЗ, а вот "Аякс" разгромил "Утрехт" и уже успел отпраздновать с болельщиками будущее чемпионство. Также отметим победу "Витесса", который тренирует Леонид Слуцкий.

С результатами 28-го тура УПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.

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