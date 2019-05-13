Главные новости дня: 12 мая

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Главные новости дня: 12 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 12 мая.

В 28-м туре РПЛ ЦСКА проиграл "Зениту", чем и воспользовался "Спартак" одолевший "Уфу".

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" и второй сезон кряду стал чемпионом Англии. На втором месте финишировал "Ливерпуль", а замкнули топ-4 "Челси" и "Тоттенхэм".

По итогам сезона АПЛ, лучшим игроком стал Вирджил ван Дейк, лучшим плеймейкером - Эден Азар, а звание лучшего бомбардира поделили между собой Садио Мане, Мохамед Салах и Пьер-Эмерик Обамеянг.

В Серии А "Рома" добыла важную победу над "Ювентусом", которая позволила "волкам" вернуться в еврокубковую зону (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а также "Наполи" на выезде разобрался со СПАЛ.  

В Примере "Барселона" перед своими болельщиками обыграла "Хетафе" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а вот "Реал" на выезде уступил "Реал Сосьедаду" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА). Из других матчей отметим победу "Валенсии" над "Алавесом".

В Бундеслиге "Айнтрахт" проиграл "Майнцу" и упустил шанс попасть в топ-4.

Во Франции "Лион" разобрался с "Марселем", а "Лилль" переиграл "Бордо".

В Португалии продолжается борьба за чемпионство между "Бенфикой" и "Порту", которые одолели своих соперников в 33-м туре.

В Нидерландах ПСВ уступил АЗ, а вот "Аякс" разгромил "Утрехт" и уже успел отпраздновать с болельщиками будущее чемпионство. Также отметим победу "Витесса", который тренирует Леонид Слуцкий.

С результатами 28-го тура УПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Рома" одержала победу над "Ювентусом" и вернулась в еврокубковую зону

"Рома" одержала победу над "Ювентусом" и вернулась в еврокубковую зону

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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