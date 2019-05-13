Главные новости дня: 12 мая
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 12 мая.
В 28-м туре РПЛ ЦСКА проиграл "Зениту", чем и воспользовался "Спартак" одолевший "Уфу".
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" и второй сезон кряду стал чемпионом Англии. На втором месте финишировал "Ливерпуль", а замкнули топ-4 "Челси" и "Тоттенхэм".
По итогам сезона АПЛ, лучшим игроком стал Вирджил ван Дейк, лучшим плеймейкером - Эден Азар, а звание лучшего бомбардира поделили между собой Садио Мане, Мохамед Салах и Пьер-Эмерик Обамеянг.
В Серии А "Рома" добыла важную победу над "Ювентусом", которая позволила "волкам" вернуться в еврокубковую зону (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а также "Наполи" на выезде разобрался со СПАЛ.
В Примере "Барселона" перед своими болельщиками обыграла "Хетафе" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а вот "Реал" на выезде уступил "Реал Сосьедаду" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА). Из других матчей отметим победу "Валенсии" над "Алавесом".
В Бундеслиге "Айнтрахт" проиграл "Майнцу" и упустил шанс попасть в топ-4.
Во Франции "Лион" разобрался с "Марселем", а "Лилль" переиграл "Бордо".
В Португалии продолжается борьба за чемпионство между "Бенфикой" и "Порту", которые одолели своих соперников в 33-м туре.
В Нидерландах ПСВ уступил АЗ, а вот "Аякс" разгромил "Утрехт" и уже успел отпраздновать с болельщиками будущее чемпионство. Также отметим победу "Витесса", который тренирует Леонид Слуцкий.
С результатами 28-го тура УПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16