Главные новости дня: 12 мая
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 12 мая.
"Ливерпуль" собирается усилить центр обороны и выбирает между четырьмя защитниками.
Скандальный украинский футболист Александр Алиев решил создать YouTube-канал.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил список лучших бомбардиров Лиги Чемпионов по соотношению проведенных матчей и количества голов.
Переход полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича в "Барселону" находится под угрозой срыва.
ЦСКА хочет купить воспитанника "Барселоны".
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о конфликте Василия Уткина и Владимира Соловьева.
Также Широков рассказал, кого он считает потенциальными преемниками Владимира Путина.
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить крупную сумму за форварда "Лиона".
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси радикально сменил имидж.
Владелец "Спартака" Леонид Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.
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Лионель Месси радикально сменил имидж
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18