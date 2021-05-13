Главные новости дня: 12 мая

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Главные новости дня: 12 маяФото: twitter.com/fclokomotiv

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 12 мая.

"Локомотив" - обладатель Кубка России.

"Атлетико" одержал победу над "Реал Сосьедадом".

"Милан" уничтожил "Торино", "Аталанта" и "Ювентус" одержали победы.

ПСЖ в серии пенальти одолел "Монпелье" и вышел в финал Кубка Франции.

УЕФА всерьез взялся за клубы Суперлиги.

РФС повторно отказал "Оренбургу" и "Алании" в выдаче лицензий для участия в РПЛ.

Джанлуиджи Буффон может перейти в "Барселону".

Роберто Манчини подпишет долгосрочный контракт со сборной Италии.

"Спартак" определился с ценой на Джордана Ларссона.

Агент Криштиану Роналду предложил форварда английскому топ-клубу.       

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"Атлетико" одержал победу над "Реал Сосьедадом"

"Атлетико" одержал победу над "Реал Сосьедадом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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