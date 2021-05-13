Главные новости дня: 12 мая

Фото: twitter.com/fclokomotiv

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 12 мая.

"Локомотив" - обладатель Кубка России.

"Атлетико" одержал победу над "Реал Сосьедадом".

"Милан" уничтожил "Торино", "Аталанта" и "Ювентус" одержали победы.

ПСЖ в серии пенальти одолел "Монпелье" и вышел в финал Кубка Франции.

УЕФА всерьез взялся за клубы Суперлиги.

РФС повторно отказал "Оренбургу" и "Алании" в выдаче лицензий для участия в РПЛ.

Джанлуиджи Буффон может перейти в "Барселону".

Роберто Манчини подпишет долгосрочный контракт со сборной Италии.

"Спартак" определился с ценой на Джордана Ларссона.

Агент Криштиану Роналду предложил форварда английскому топ-клубу.

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