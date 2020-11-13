Главные новости дня: 12 ноября

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Главные новости дня: 12 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 12 ноября.

Сборная России сыграла вничью с Молдовой в товарищеском матче.

Определились все группы Евро-2020.

С результатами стыковых матчей Евро-2020 можно ознакомиться тут.

Повторное тестирование не выявило коронавирус у Заболотного, Ерохина и Лесового.

Криштиану Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную.

Дело Романа Широкова поступило в суд.

В Москве ограничили посещаемость матчей до 25% от вместимости стадиона.

Стали известны возможные даты выборов президента "Барселоны".

В "Монако" сообщили, что хотят сохранить Александра Головина.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Определились все группы Евро-2020

Определились все группы Евро-2020

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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