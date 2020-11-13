Главные новости дня: 12 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 12 ноября.

Сборная России сыграла вничью с Молдовой в товарищеском матче.

Определились все группы Евро-2020.

С результатами стыковых матчей Евро-2020 можно ознакомиться тут.

Повторное тестирование не выявило коронавирус у Заболотного, Ерохина и Лесового.

Криштиану Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную.

Дело Романа Широкова поступило в суд.

В Москве ограничили посещаемость матчей до 25% от вместимости стадиона.

Стали известны возможные даты выборов президента "Барселоны".

В "Монако" сообщили, что хотят сохранить Александра Головина.

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