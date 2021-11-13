Главные новости дня: 12 ноября

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Главные новости дня: 12 ноябряФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 12 ноября.

Победы Австрии и Англии, ничья Италии, первый пропущенный Дании: все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 12 ноября.

Англия уничтожила сборную Албании в отборе к ЧМ-2022.

Италия не сумела обыграть Швейцарию в отборе к ЧМ-2022.

Официально: Дани Алвес - футболист "Барселоны".

Стали известны детали контракта Алвеса с "Барселоной".

Икарди доверил Ванде свои доходы почти на полвека ради сохранения брака.

Агуэро всё ближе к завершению карьеры.

Агуэро прокомментировал возможное завершение карьеры.

Тренер сборной Хорватии удивлён результатами России в квалификации ЧМ-2022.

Карпин стал автором уникального достижения в сборной России.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Победы Австрии и Англии, ничья Италии, первый пропущенный Дании: все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 12 ноября

Победы Австрии и Англии, ничья Италии, первый пропущенный Дании: все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 12 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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