Главные новости дня: 12 ноября

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 12 ноября.

Победы Австрии и Англии, ничья Италии, первый пропущенный Дании: все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 12 ноября.

Англия уничтожила сборную Албании в отборе к ЧМ-2022.

Италия не сумела обыграть Швейцарию в отборе к ЧМ-2022.

Официально: Дани Алвес - футболист "Барселоны".

Стали известны детали контракта Алвеса с "Барселоной".

Икарди доверил Ванде свои доходы почти на полвека ради сохранения брака.

Агуэро всё ближе к завершению карьеры.

Агуэро прокомментировал возможное завершение карьеры.

Тренер сборной Хорватии удивлён результатами России в квалификации ЧМ-2022.

Карпин стал автором уникального достижения в сборной России.

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