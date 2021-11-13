Главные новости дня: 12 ноября
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 12 ноября.
Победы Австрии и Англии, ничья Италии, первый пропущенный Дании: все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 12 ноября.
Англия уничтожила сборную Албании в отборе к ЧМ-2022.
Италия не сумела обыграть Швейцарию в отборе к ЧМ-2022.
Официально: Дани Алвес - футболист "Барселоны".
Стали известны детали контракта Алвеса с "Барселоной".
Икарди доверил Ванде свои доходы почти на полвека ради сохранения брака.
Агуэро всё ближе к завершению карьеры.
Агуэро прокомментировал возможное завершение карьеры.
Тренер сборной Хорватии удивлён результатами России в квалификации ЧМ-2022.
Карпин стал автором уникального достижения в сборной России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14