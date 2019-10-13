Главные новости дня: 12 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 12 октября.

Италия добыла победу над Грецией, Испания упустила победу над Норвегией.

Дания переиграла Швейцарию, Румыния разгромила Фареры, Босния и Герцеговина разобралась с Финляндией.

Сборная Италии досрочно оформила путевку на Евро-2020.

Клаудио Раньери стал новым тренером "Сампдории".

Криштиану Роналду забил 700-й гол в карьере.

"Динамо" не назначит нового тренера до зимы.

"Барселона" намерена предложить Лионелю Месси 10-летний контракт.

Дэвид Бекхэм хочет стать агентом Килиана Мбаппе.

"Спортинг" может переименовать стадион в честь Роналду.

Дидье Дешаму будет предложен новый контракт со сборной Франции.

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