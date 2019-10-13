Главные новости дня: 12 октября

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Главные новости дня: 12 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 12 октября.

Италия добыла победу над Грецией, Испания упустила победу над Норвегией.

Дания переиграла Швейцарию, Румыния разгромила Фареры, Босния и Герцеговина разобралась с Финляндией.

Сборная Италии досрочно оформила путевку на Евро-2020.

Клаудио Раньери стал новым тренером "Сампдории".

Криштиану Роналду забил 700-й гол в карьере.

"Динамо" не назначит нового тренера до зимы.

"Барселона" намерена предложить Лионелю Месси 10-летний контракт.

Дэвид Бекхэм хочет стать агентом Килиана Мбаппе.

"Спортинг" может переименовать стадион в честь Роналду.

Дидье Дешаму будет предложен новый контракт со сборной Франции.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
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