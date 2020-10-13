Главные новости дня: 12 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 12 октября.

Французский журнал France Football продолжает выбирать лучших футболистов в истории. В этот раз названы номинанты на звание лучшего опорника и лучшего атакующего хавбека.

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может пойти на уступки при подписании нового контракта с каталонским клубом.

Хавбек "Ювентуса" Сами Хедира ответил отказом на предложение перейти в московский "Спартак".

"Спартак" может вернуть своего бывшего игрока защитника "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо.

Бывший массажист "Зенита" Сергей Колесников рассказал, куда пропал экс-хавбек сборной России Игорь Денисов.

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий решил построить собственный стадион.

"Барселона" и "Ювентус" могут обменяться игроками.

Защитник "Баварии" Давид Алаба договорился с "Ювентусом".

Отец бывшего капитана "Ромы" Франческо Тотти Энцо умер от коронавируса.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru