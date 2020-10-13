Главные новости дня: 12 октября

Теги сами хедираспартак москвадавид алабалеонид слуцкийигорь денисов

Главные новости дня: 12 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 12 октября.

Французский журнал France Football продолжает выбирать лучших футболистов в истории. В этот раз названы номинанты на звание лучшего опорника и лучшего атакующего хавбека.

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может пойти на уступки при подписании нового контракта с каталонским клубом.

Хавбек "Ювентуса" Сами Хедира ответил отказом на предложение перейти в московский "Спартак". 

"Спартак" может вернуть своего бывшего игрока защитника "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо.

Бывший массажист "Зенита" Сергей Колесников рассказал, куда пропал экс-хавбек сборной России Игорь Денисов.

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий решил построить собственный стадион.

"Барселона" и "Ювентус" могут обменяться игроками.

Защитник "Баварии" Давид Алаба договорился с "Ювентусом".

Отец бывшего капитана "Ромы" Франческо Тотти Энцо умер от коронавируса.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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