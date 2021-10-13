Главные новости дня: 12 октября

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Главные новости дня: 12 октябряФото: твиттер сборной Дании

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 12 октября.

Украина не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022.

Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Люксембург.

Сборная Англии сыграла вничью с Венгрией.

Молодежная сборная России разгромила Литву в матче отбора Евро-2023 (U21).

Криштиану Роналду снова обновил мировой рекорд по голам за сборную.

Названы три фаворита на "Золотой мяч".

Российских фанатов сильно избили в Словении после матча отбора ЧМ-2022.

Инвестиционные фонды могут помочь "Барселоне" с покупкой Эрлинга Холанда.

"Ювентус" нацелился на одного из лидеров "Манчестер Сити".

Во Франции сообщили дату дебюта Серхио Рамоса за ПСЖ.

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Дания вышла на ЧМ-2022

Дания вышла на ЧМ-2022

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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