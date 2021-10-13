Главные новости дня: 12 октября

Фото: твиттер сборной Дании

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 12 октября.

Украина не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022.

Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Люксембург.

Сборная Англии сыграла вничью с Венгрией.

Молодежная сборная России разгромила Литву в матче отбора Евро-2023 (U21).

Криштиану Роналду снова обновил мировой рекорд по голам за сборную.

Названы три фаворита на "Золотой мяч".

Российских фанатов сильно избили в Словении после матча отбора ЧМ-2022.

Инвестиционные фонды могут помочь "Барселоне" с покупкой Эрлинга Холанда.

"Ювентус" нацелился на одного из лидеров "Манчестер Сити".

Во Франции сообщили дату дебюта Серхио Рамоса за ПСЖ.

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