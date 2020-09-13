Главные новости дня: 12 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 12 сентября.

"Сочи" переиграл "Ахмат" и возглавил РПЛ.

"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Лидс".

"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в матче-открытии АПЛ.

"Барселона" оставила Лионеля Месси капитаном команды.

Алексей Миранчук хорошо заработал на своём трансфере в "Аталанту".

КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси за сборную Аргентины.

"Локомотив" подготовил конкретное предложение для Далера Кузяева.

"Валенсия" просит агента Дениса Черышева найти игроку новый клуб.

"Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей.

"Локомотив" вернулся к кандидатуре Марио Манджукича.

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