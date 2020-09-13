Главные новости дня: 12 сентября

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Главные новости дня: 12 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 12 сентября.

"Сочи" переиграл "Ахмат" и возглавил РПЛ.

"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Лидс".

"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в матче-открытии АПЛ.

"Барселона" оставила Лионеля Месси капитаном команды.

Алексей Миранчук хорошо заработал на своём трансфере в "Аталанту".

КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси за сборную Аргентины.

"Локомотив" подготовил конкретное предложение для Далера Кузяева.

"Валенсия" просит агента Дениса Черышева найти игроку новый клуб.

"Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей.

"Локомотив" вернулся к кандидатуре Марио Манджукича.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей

Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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