Главные новости дня: 12 сентября

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Главные новости дня: 12 сентябряФото: твиттер "Реала"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 12 сентября.

ЦСКА не сумел обыграть "Арсенал" в седьмом туре РПЛ.

"Динамо" неожиданно проиграло "Нижнему Новгороду".

"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Лидсом".

Хет-трик Бензема помог "Реалу" разгромить "Сельту".

"Атлетико" на 99-й минуте вырвал победу в Барселоне.

"Интер" потерял очки в матче с "Сампдорией" в 3-м туре Серии А.

"Милан" победил "Лацио" и возглавил Серию А.

"Рома" Моуринью обыграла "Сассуоло" и возглавила Серию А.

"Барселона" теряет Мартина Брейтуэйта.

Ансу Фати близок к продлению контракта с "Барселоной".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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