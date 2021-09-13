Главные новости дня: 12 сентября

Фото: твиттер "Реала"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 12 сентября.

ЦСКА не сумел обыграть "Арсенал" в седьмом туре РПЛ.

"Динамо" неожиданно проиграло "Нижнему Новгороду".

"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Лидсом".

Хет-трик Бензема помог "Реалу" разгромить "Сельту".

"Атлетико" на 99-й минуте вырвал победу в Барселоне.

"Интер" потерял очки в матче с "Сампдорией" в 3-м туре Серии А.

"Милан" победил "Лацио" и возглавил Серию А.

"Рома" Моуринью обыграла "Сассуоло" и возглавила Серию А.

"Барселона" теряет Мартина Брейтуэйта.

Ансу Фати близок к продлению контракта с "Барселоной".

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