Главные новости дня: 12 сентября
Фото: твиттер "Реала"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 12 сентября.
ЦСКА не сумел обыграть "Арсенал" в седьмом туре РПЛ.
"Динамо" неожиданно проиграло "Нижнему Новгороду".
"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Лидсом".
Хет-трик Бензема помог "Реалу" разгромить "Сельту".
"Атлетико" на 99-й минуте вырвал победу в Барселоне.
"Интер" потерял очки в матче с "Сампдорией" в 3-м туре Серии А.
"Милан" победил "Лацио" и возглавил Серию А.
"Рома" Моуринью обыграла "Сассуоло" и возглавила Серию А.
"Барселона" теряет Мартина Брейтуэйта.
Ансу Фати близок к продлению контракта с "Барселоной".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Хет-трик Бензема помог "Реалу" разгромить "Сельту"
-
Разгром от "Баварии", лидерство "Вольфсбурга" и голевая феерия в Леверкузене: результаты 4-го тура Бундеслиги
-
"Милан" победил "Лацио" и возглавил Серию А
-
"Динамо" неожиданно проиграло "Нижнему Новгороду"
-
"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Лидсом"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 сентября
-
Победы ПСЖ и "Лиона", осечки "Лилля" и "Монако": результаты 5-го тура Лиги 1
-
Витория поблагодарил болельщиков "Спартака" после победы над "Химками"
-
"Лион" победил "Страсбур" в матче Лиги 1
-
Хет-трик Бензема помог "Реалу" разгромить "Сельту"
-
"Рома" Моуринью обыграла "Сассуоло" и возглавила Серию А
-
Тренер "Лацио" Сарри получил красную карточку из-за конфликта с игроком "Милана"
-
Ибрагимович показал фото своего колена после операции
-
Лапорта ответил на высказывания Тебаса
-
Клопп прокомментировал травму Эллиота
-
Разгром от "Баварии", лидерство "Вольфсбурга" и голевая феерия в Леверкузене: результаты 4-го тура Бундеслиги
-
Агент хавбека "Бенфики" высказался об интересе со стороны "Ростова"
-
Полузащитник "Ливерпуля" Эллиотт получил серьезное повреждение
-
Ибрагимович стал рекордсменом Серии А
-
"Реал Сосьедад" обыграл "Кадис"
-
"Милан" победил "Лацио" и возглавил Серию А
-
"Динамо" неожиданно проиграло "Нижнему Новгороду"
-
Экс-игрок "Реала" сделал выбор между Мбаппе и Холандом
-
"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Лидсом"
-
Тилеманс отреагировал на интерес со стороны "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18