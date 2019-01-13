Главные новости дня: 12 января

Сегодня, 12 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В АПЛ дежурные победы в своих матчах добыли "Ливерпуль" и "Челси", а вот "Арсенал" оступился в поединке с "Вест Хэмом".

В Кубке Италии "Лацио", "Милан" и "Ювентус" ожидаемо добыли путевки в четвертьфинал.

В Примере "Леганес" и "Хетафе" одержали победы, а "Валенсия" и "Алавес" в своих матчах довольствовались ничьей.

Во французской Лиге 1 отметим крупную победу ПСЖ, которая позволила им установить исторический рекорд.

В Кубке Азии Иран, Ирак и Саудовская Аравия выиграли в своих матчах и обеспечили себе место в плей-офф турнира.

"Ювентус" принял решение оспорить чемпионство "Интера" в 2006 году.

Павел Мамаев согласился сыграть в футбольном матче в СИЗО, а тем временем группа "Бутырка" посвятила ему и Кокорину песню.

Из официальных сделок стоит отметить переход Бактиера Зайнутдинова в "Ростов", Вильяма Венкера в "Монако" и Мунира Эль-Хаддади в "Севилью".

Также "Челси" договорился по трансферу Паредеса, а "Ахмат" по Шиманьскому.

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