Главные новости дня: 12 января
Сегодня, 12 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.
В АПЛ дежурные победы в своих матчах добыли "Ливерпуль" и "Челси", а вот "Арсенал" оступился в поединке с "Вест Хэмом".
В Кубке Италии "Лацио", "Милан" и "Ювентус" ожидаемо добыли путевки в четвертьфинал.
В Примере "Леганес" и "Хетафе" одержали победы, а "Валенсия" и "Алавес" в своих матчах довольствовались ничьей.
Во французской Лиге 1 отметим крупную победу ПСЖ, которая позволила им установить исторический рекорд.
В Кубке Азии Иран, Ирак и Саудовская Аравия выиграли в своих матчах и обеспечили себе место в плей-офф турнира.
"Ювентус" принял решение оспорить чемпионство "Интера" в 2006 году.
Павел Мамаев согласился сыграть в футбольном матче в СИЗО, а тем временем группа "Бутырка" посвятила ему и Кокорину песню.
Из официальных сделок стоит отметить переход Бактиера Зайнутдинова в "Ростов", Вильяма Венкера в "Монако" и Мунира Эль-Хаддади в "Севилью".
Также "Челси" договорился по трансферу Паредеса, а "Ахмат" по Шиманьскому.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|21
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Вулверхэмптон
|21
|29
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11