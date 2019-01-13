Главные новости дня: 12 января

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Главные новости дня: 12 января

Сегодня, 12 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В АПЛ дежурные победы в своих матчах добыли "Ливерпуль" и "Челси", а вот "Арсенал" оступился в поединке с "Вест Хэмом".

В Кубке Италии "Лацио", "Милан" и "Ювентус" ожидаемо добыли путевки в четвертьфинал.

В Примере "Леганес" и "Хетафе" одержали победы, а "Валенсия" и "Алавес" в своих матчах довольствовались ничьей.

Во французской Лиге 1 отметим крупную победу ПСЖ, которая позволила им установить исторический рекорд.

В Кубке Азии Иран, Ирак и Саудовская Аравия выиграли в своих матчах и обеспечили себе место в плей-офф турнира.

"Ювентус" принял решение оспорить чемпионство "Интера" в 2006 году.

Павел Мамаев согласился сыграть в футбольном матче в СИЗО, а тем временем группа "Бутырка" посвятила ему и Кокорину песню.

Из официальных сделок стоит отметить переход Бактиера Зайнутдинова в "Ростов", Вильяма Венкера в "Монако" и Мунира Эль-Хаддади в "Севилью".

Также "Челси" договорился по трансферу Паредеса, а "Ахмат" по Шиманьскому.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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"Ювентус" без проблем добыл путевку в следующий раунд Кубка Италии

"Ювентус" без проблем добыл путевку в следующий раунд Кубка Италии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
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