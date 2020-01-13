Главные новости дня: 12 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 12 января.

Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании, добившись победы над "Атлетико".

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Рому" и вышел на первое место в турнирной таблице.

В 20-м туре Лиги 1 ПСЖ и "Монако" расписали феерическую ничью с большим количеством голов.

В английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" в гостях уничтожил "Астон Виллу".

Афинский АЕК впервые проиграл под руководством Массимо Карреры.

Сын Месси забил свой первый гол за "Барселону".

"Барселона" на длительный срок потеряла нападающего Луиса Суареса.

"Барселона" пока не может найти нового тренера. Очередным вариантом является экс-тренер "Эспаньола". Также у каталонцев есть еще три варианта.

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт изменял своей девушке. Об этом рассказала его любовница.

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