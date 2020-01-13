Главные новости дня: 12 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 12 января.
Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании, добившись победы над "Атлетико".
В матче 19-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Рому" и вышел на первое место в турнирной таблице.
В 20-м туре Лиги 1 ПСЖ и "Монако" расписали феерическую ничью с большим количеством голов.
В английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" в гостях уничтожил "Астон Виллу".
Афинский АЕК впервые проиграл под руководством Массимо Карреры.
Сын Месси забил свой первый гол за "Барселону".
"Барселона" на длительный срок потеряла нападающего Луиса Суареса.
"Барселона" пока не может найти нового тренера. Очередным вариантом является экс-тренер "Эспаньола". Также у каталонцев есть еще три варианта.
Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт изменял своей девушке. Об этом рассказала его любовница.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 12 января
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ПСЖ и "Монако" не выявили победителя, забив по шесть голов на двоих
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"Рубин" показал, как Слуцкий в первый раз встретился с игроками
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2
Гол Роналду вывел "Ювентус" на первое место в Серии А
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Перес высказался о победе "Реала" в Суперкубке Испании
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"Реал" сократил отставание от "Барселоны" по числу побед в Суперкубке Испании
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Зидан не проиграл ни одного финала в качестве тренера
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Ибрагимович - первый футболист в истории, который забивал в четырех десятилетиях
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1
"Реал" выиграл Суперкубок Испании
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"Барселона" сделала предложение Почеттино
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АЕК впервые проиграл под руководством Карреры
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Наставник сборной Нидерландов отказался возглавить "Барселону"
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Гвардиола одержал 300-ю победу в топ-лигах
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"Барселона" определила еще двух кандидатов в качестве замены Вальверде
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Агуэро установил рекорд АПЛ, побив достижение Ширера
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1
Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров
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"Дижон" обыграл "Лилль" в домашнем матче Лиги 1
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Хет-трик Агуэро помог "Манчестер Сити" разгромить в гостях "Астон Виллу"
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Рагнар Сигурдссон: "Копенгаген стал моим домом"
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Квальярелла забивает 16 лет подряд. Это рекорд Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14