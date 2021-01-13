Главные новости дня: 12 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 12 января.

АПЛ утвердила замену соперника для "Тоттенхэма" на ближайший тур.

Симеоне - лучший тренер прошедшего десятилетия по версии IFFHS.

"Наполи" отказали в переносе матча с "Ювентусом" за Суперкубок Италии.

Роналду - лучший бомбардир национальных чемпионатов в XXI веке.

Источник: Промес хочет завершить карьеру в России.

ПСЖ может продать Мбаппе ради Месси.

"Арсенал" может подписать чемпиона мира-2018.

"Реал" может избавиться от пяти футболистов по просьбе Зидана.

Transfermarkt составил сборную самых дорогих российских игроков, которые летом могут стать свободными агентами.

"Бавария" стала фаворитом в борьбе за Упамекано.

Бывшая порноактриса вошла в совет директоров "Вест Хэма" (фото).

Широков продал бутсы, в которых избил судью.

Семин оригинально поздравил "Локомотив" с 85-летием. Он в образе Ди Каприо.

Хендрикс успешно прошел медобследование перед трансфером в "Спартак". Игрок дал комментарий.

Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих игроков чемпионов топ-шести лиг Европы.

На "Матч ТВ" попали под запрет слова "асист", "ок", "коуч", "корнер" и другие.

Стоимость составов "Ливерпуля" и "Ман Сити" выше, чем у всех клубов РПЛ вместе взятых.

Яя Туре назвал себя одним из лучших африканских игроков.