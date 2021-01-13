Главные новости дня: 12 января

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Главные новости дня: 12 январяSoccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 12 января.

АПЛ утвердила замену соперника для "Тоттенхэма" на ближайший тур.

Симеоне - лучший тренер прошедшего десятилетия по версии IFFHS.

"Наполи" отказали в переносе матча с "Ювентусом" за Суперкубок Италии.

Роналду - лучший бомбардир национальных чемпионатов в XXI веке.

Источник: Промес хочет завершить карьеру в России.

ПСЖ может продать Мбаппе ради Месси.

"Арсенал" может подписать чемпиона мира-2018.

"Реал" может избавиться от пяти футболистов по просьбе Зидана.

Transfermarkt составил сборную самых дорогих российских игроков, которые летом могут стать свободными агентами.

"Бавария" стала фаворитом в борьбе за Упамекано.

Бывшая порноактриса вошла в совет директоров "Вест Хэма" (фото).

Широков продал бутсы, в которых избил судью.

Семин оригинально поздравил "Локомотив" с 85-летием. Он в образе Ди Каприо.

Хендрикс успешно прошел медобследование перед трансфером в "Спартак". Игрок дал комментарий.

Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих игроков чемпионов топ-шести лиг Европы.

На "Матч ТВ" попали под запрет слова "асист", "ок", "коуч", "корнер" и другие.

Стоимость составов "Ливерпуля" и "Ман Сити" выше, чем у всех клубов РПЛ вместе взятых.

Яя Туре назвал себя одним из лучших африканских игроков.

"Милан" в серии послематчевых пенальти оказался сильнее "Торино".

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Яя Туре назвал себя одним из лучших африканских игроков

Яя Туре назвал себя одним из лучших африканских игроков

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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