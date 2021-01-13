Главные новости дня: 12 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 12 января.
АПЛ утвердила замену соперника для "Тоттенхэма" на ближайший тур.
Симеоне - лучший тренер прошедшего десятилетия по версии IFFHS.
"Наполи" отказали в переносе матча с "Ювентусом" за Суперкубок Италии.
Роналду - лучший бомбардир национальных чемпионатов в XXI веке.
Источник: Промес хочет завершить карьеру в России.
ПСЖ может продать Мбаппе ради Месси.
"Арсенал" может подписать чемпиона мира-2018.
"Реал" может избавиться от пяти футболистов по просьбе Зидана.
Transfermarkt составил сборную самых дорогих российских игроков, которые летом могут стать свободными агентами.
"Бавария" стала фаворитом в борьбе за Упамекано.
Бывшая порноактриса вошла в совет директоров "Вест Хэма" (фото).
Широков продал бутсы, в которых избил судью.
Семин оригинально поздравил "Локомотив" с 85-летием. Он в образе Ди Каприо.
Хендрикс успешно прошел медобследование перед трансфером в "Спартак". Игрок дал комментарий.
Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих игроков чемпионов топ-шести лиг Европы.
На "Матч ТВ" попали под запрет слова "асист", "ок", "коуч", "корнер" и другие.
Стоимость составов "Ливерпуля" и "Ман Сити" выше, чем у всех клубов РПЛ вместе взятых.
Яя Туре назвал себя одним из лучших африканских игроков.
"Милан" в серии послематчевых пенальти оказался сильнее "Торино".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18