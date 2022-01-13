Главные новости дня: 12 января

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Главные новости дня: 12 январяФото: твиттер "Интера"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 12 января.

"Реал" добыл победу над "Барселоной" в полуфинале Суперкубка Испании.

"Интер" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии.

"Челси" снова обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка лиги.

"Аталанта" обыграла "Венецию" в Кубке Италии.

Скандальная победа Мали, успехи Гамбии и Кот-д’Ивуара: все результаты Кубка Африки 12 января.

"Локомотив" объявил об уходе Федора Смолова в "Динамо".

Ян Кухта - футболист "Локомотива".

"Лион" увеличил предложение по трансферу Сердара Азмуна.

"Бавария" хочет купить Эрлинга Холанда.

Алексей Миранчук может перейти в "Сампдорию".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Интер" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии

"Интер" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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