Главные новости дня: 12 января

Фото: твиттер "Интера"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 12 января.

"Реал" добыл победу над "Барселоной" в полуфинале Суперкубка Испании.

"Интер" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии.

"Челси" снова обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка лиги.

"Аталанта" обыграла "Венецию" в Кубке Италии.

Скандальная победа Мали, успехи Гамбии и Кот-д’Ивуара: все результаты Кубка Африки 12 января.

"Локомотив" объявил об уходе Федора Смолова в "Динамо".

Ян Кухта - футболист "Локомотива".

"Лион" увеличил предложение по трансферу Сердара Азмуна.

"Бавария" хочет купить Эрлинга Холанда.

Алексей Миранчук может перейти в "Сампдорию".

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