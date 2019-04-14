Главные новости дня: 13 апреля
Сегодня, 13 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.
В чемпионате России: "Енисей" и "Уфа" расписали нулевую ничью, а "Локомотив" обыграл "Ахмат".
В чемпионате Испании: "Уэска" и "Барселона" разошлись миром, а "Атлетико" обыграл "Сельту".
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "УЭСКА" - "БАРСЕЛОНА" - 0:0.
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИКО" - "СЕЛЬТА" - 2:0.
В чемпионате Франции: "Монако" и "Реймс" разошлись миром.
В чемпионате Англии: хет-трик Моуры помог "Тоттенхэму" разгромить "Хаддерсфилд". "Фулхэм" в домашнем матче обыграл "Эвертон", а "Саутгемптон" переиграл "Вулверхэмптон". Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм".
В чемпионате Италии: "Ювентус" проиграл СПАЛу и упустил возможность досрочно стать чемпионом. В параллельном матче "Милан" обыграл "Лацио".
ВИДЕООБЗОР МАТЧА СПАЛ - "ЮВЕНТУС" - 2:1.
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "МИЛАН" - "ЛАЦИО" - 1:0.
В чемпионате Германии: "РБ Лейпциг" обыграл "Вольфсбург", а "Штутгарт" одолел "Байер".
"Барселона" отложила трансфер Йовича и составила новый шорт-лист из четырёх форвардов.
Апелляция "Атлетико" на дисквалификацию Косты отклонена. Футболист пропустит 8 матчей.
"Лион" сменит тренера по окончании сезона.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|33
|39
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|15
|Саутгемптон
|33
|36
|16
|Бернли
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14