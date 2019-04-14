Главные новости дня: 13 апреля

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Главные новости дня: 13 апреля

Сегодня, 13 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

В чемпионате России: "Енисей" и "Уфа" расписали нулевую ничью, а "Локомотив" обыграл "Ахмат".

В чемпионате Испании: "Уэска" и "Барселона" разошлись миром, а "Атлетико" обыграл "Сельту".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "УЭСКА" - "БАРСЕЛОНА" - 0:0.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИКО" - "СЕЛЬТА" - 2:0.

В чемпионате Франции: "Монако" и "Реймс" разошлись миром.

В чемпионате Англии: хет-трик Моуры помог "Тоттенхэму" разгромить "Хаддерсфилд""Фулхэм" в домашнем матче обыграл "Эвертон", а "Саутгемптон" переиграл "Вулверхэмптон". Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм".

В чемпионате Италии: "Ювентус" проиграл СПАЛу и упустил возможность досрочно стать чемпионом. В параллельном матче "Милан" обыграл "Лацио".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА  СПАЛ - "ЮВЕНТУС" - 2:1.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "МИЛАН" - "ЛАЦИО" - 1:0.

В чемпионате Германии: "РБ Лейпциг" обыграл "Вольфсбург", а "Штутгарт" одолел "Байер".

"Барселона" отложила трансфер Йовича и составила новый шорт-лист из четырёх форвардов.

Апелляция "Атлетико" на дисквалификацию Косты отклонена. Футболист пропустит 8 матчей.

"Лион" сменит тренера по окончании сезона.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Челси Челси 33 66
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 33 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
15 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
16 Бернли Бернли 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
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