Главные новости дня: 13 апреля

Сегодня, 13 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

В чемпионате России: "Енисей" и "Уфа" расписали нулевую ничью, а "Локомотив" обыграл "Ахмат".

В чемпионате Испании: "Уэска" и "Барселона" разошлись миром, а "Атлетико" обыграл "Сельту".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "УЭСКА" - "БАРСЕЛОНА" - 0:0.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИКО" - "СЕЛЬТА" - 2:0.

В чемпионате Франции: "Монако" и "Реймс" разошлись миром.

В чемпионате Англии: хет-трик Моуры помог "Тоттенхэму" разгромить "Хаддерсфилд". "Фулхэм" в домашнем матче обыграл "Эвертон", а "Саутгемптон" переиграл "Вулверхэмптон". Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм".

В чемпионате Италии: "Ювентус" проиграл СПАЛу и упустил возможность досрочно стать чемпионом. В параллельном матче "Милан" обыграл "Лацио".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА СПАЛ - "ЮВЕНТУС" - 2:1.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "МИЛАН" - "ЛАЦИО" - 1:0.

В чемпионате Германии: "РБ Лейпциг" обыграл "Вольфсбург", а "Штутгарт" одолел "Байер".

"Барселона" отложила трансфер Йовича и составила новый шорт-лист из четырёх форвардов.

Апелляция "Атлетико" на дисквалификацию Косты отклонена. Футболист пропустит 8 матчей.

"Лион" сменит тренера по окончании сезона.

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