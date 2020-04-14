Главные новости дня: 13 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 13 апреля.
"Интер" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Лаутаро Мартинесу.
УЕФА разработала план доигровки Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Футболисты "Арсенала" не захотели идти на сокращение зарплат.
"Реал" планирует купить трёх топ-игроков.
Александр Кержаков: "Мной интересовался "Тоттенхэм". Не хватило одной минуты игры в сборной"
Во Франции запрет на проведение массовых мероприятий продлён до середины июля.
"Барселона" подаст в суд на бывшего вице-президент клуба Эмили Русо из-за обвинений в коррупции.
"Реал" сделал запрос по трансферу Обамеянга.
"Барселона" готова продать Дембеле по сниженной цене.
Александр Кержаков: "Наверное, не перешел бы "Спартак", если бы звали".
Форвард "Динамо" Филипп рассказал, как в Германии относятся к Путину.
"Реал" определил трех кандидатов на замену Каземиро.
Форвард "Динамо" Филипп охарактеризовал внешность русских девушек.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
Александр Кержаков: "Мной интересовался "Тоттенхэм". Не хватило одной минуты игры в сборной"
-
Во Франции запрет на проведение массовых мероприятий продлён до середины июля
-
"Барселона" подаст в суд на бывшего вице-президент клуба Эмили Русо из-за обвинений в коррупции
-
"Реал" сделал запрос по трансферу Обамеянга
-
"Барселона" готова продать Дембеле по сниженной цене
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 апреля
-
Боярский считает, что "Зенит" должен быть признан чемпионом России
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Молодой защитник "Атлетико" Рикельме может продолжить карьеру в "Реале"
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Балотелли рассказал о знакомстве с Ибрагимовичем
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Жоау Мариу высказался об уровне конкуренции в чемпионате России
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"Манчестер Юнайтед" может купить хавбека "Валенсии" Торреса
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Александр Кержаков: "Мной интересовался "Тоттенхэм". Не хватило одной минуты игры в сборной"
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Хавбеком "Уфы" Фоминым интересуются итальянские клубы
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Во Франции запрет на проведение массовых мероприятий продлён до середины июля
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Фарфан рассказал о совместной игре с Раулем
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Нобоа рассказал, как чувствует себя в России, где играет уже 13 лет
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Бернарду Силва заявил, что "Ливерпуль" заслужил чемпионский титул
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Балотелли выразил желание поиграть в "Наполи"
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"Барселона" подаст в суд на бывшего вице-президент клуба Эмили Русо из-за обвинений в коррупции
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Калиниченко поделился мнением об игре защитника "Зенита" Сантоса
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Дуглас Коста заявил, что не знает, чем заниматься на карантине
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Экс-директор "Дженоа" рассказал, что в 2010 году клуб едва не купил Левандовски
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Клопп: "Новость о заражении Далглиша коронавирусом стала настоящим потрясением"
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Фанаты "Краснодара" выбрали лучшего игрока марта 2020 года
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Евсеев рассказал о беседе с легионерами "Уфы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18