Главные новости дня: 13 апреля

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Главные новости дня: 13 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 13 апреля.

"Интер" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Лаутаро Мартинесу.

УЕФА разработала план доигровки Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Футболисты "Арсенала" не захотели идти на сокращение зарплат.

"Реал" планирует купить трёх топ-игроков.

Александр Кержаков: "Мной интересовался "Тоттенхэм". Не хватило одной минуты игры в сборной"

​​​​​​​Во Франции запрет на проведение массовых мероприятий продлён до середины июля.

​​​​​​​"Барселона" подаст в суд на бывшего вице-президент клуба Эмили Русо из-за обвинений в коррупции.

​​​​​​​"Реал" сделал запрос по трансферу Обамеянга.

​​​​​​​"Барселона" готова продать Дембеле по сниженной цене.

​​​​​​​Александр Кержаков: "Наверное, не перешел бы "Спартак", если бы звали".

​​​​​​​Форвард "Динамо" Филипп рассказал, как в Германии относятся к Путину.

​​​​​​​"Реал" определил трех кандидатов на замену Каземиро.

​​​​​​​Форвард "Динамо" Филипп охарактеризовал внешность русских девушек.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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