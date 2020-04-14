Главные новости дня: 13 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 13 апреля.

"Интер" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Лаутаро Мартинесу.

УЕФА разработала план доигровки Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Футболисты "Арсенала" не захотели идти на сокращение зарплат.

"Реал" планирует купить трёх топ-игроков.

Александр Кержаков: "Мной интересовался "Тоттенхэм". Не хватило одной минуты игры в сборной"

​​​​​​​Во Франции запрет на проведение массовых мероприятий продлён до середины июля.

​​​​​​​"Барселона" подаст в суд на бывшего вице-президент клуба Эмили Русо из-за обвинений в коррупции.

​​​​​​​"Реал" сделал запрос по трансферу Обамеянга.

​​​​​​​"Барселона" готова продать Дембеле по сниженной цене.

​​​​​​​Александр Кержаков: "Наверное, не перешел бы "Спартак", если бы звали".

​​​​​​​Форвард "Динамо" Филипп рассказал, как в Германии относятся к Путину.

​​​​​​​"Реал" определил трех кандидатов на замену Каземиро.

​​​​​​​Форвард "Динамо" Филипп охарактеризовал внешность русских девушек.

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