Главные новости дня: 13 апреля

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Главные новости дня: 13 апреля

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 13 апреля.

Состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги Чемпионов. ПСЖ проиграл "Баварии", но вышел в полуфинал, "Челси" уступил "Порту", но также прошел дальше.

Определились два основных претендента на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Барселона" готовит предложение по трансферу бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.

Сотрудник "Спартака" заходил в судейскую комнату перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:0). В клубе объяснили поступок сотрудника.

В РФС вынесли вердикт по спорным моментам матча РПЛ "Локомотив" - "Спартак".

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сдал положительный тест на COVID-19.

Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в 2019 году выступал за уход из команды нападающего Криштиану Роналду.

"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться Криштиану Роналду и Полем Погба.

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги. 

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"Реал" и ПСЖ - основные претенденты на Роналду

"Реал" и ПСЖ - основные претенденты на Роналду

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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