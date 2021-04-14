Главные новости дня: 13 апреля
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 13 апреля.
Состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги Чемпионов. ПСЖ проиграл "Баварии", но вышел в полуфинал, "Челси" уступил "Порту", но также прошел дальше.
Определились два основных претендента на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Барселона" готовит предложение по трансферу бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.
Сотрудник "Спартака" заходил в судейскую комнату перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:0). В клубе объяснили поступок сотрудника.
В РФС вынесли вердикт по спорным моментам матча РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сдал положительный тест на COVID-19.
Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в 2019 году выступал за уход из команды нападающего Криштиану Роналду.
"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться Криштиану Роналду и Полем Погба.
Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги.
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главное
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Победные поражения ПСЖ и "Челси": все результаты Лиги чемпионов 13 апреля
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Определились два полуфиналиста Лиги Чемпионов
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"Челси" проиграл "Порту", но вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
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ПСЖ прошел "Баварию" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
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"Барселона" определилась со стратегией по возможному трансферу Неймара
Лента новостей
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Главные новости дня: 13 апреля
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Неймар ярко отреагировал на выход ПСЖ в полуфинал Лиги Чемпионов
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В "Спартаке" объяснили, почему сотрудник клуба не нарушал регламент, когда зашел в судейскую на стадионе "Локомотива"
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ПСЖ показал фотографию из раздевалки после выхода в полуфинал Лиги Чемпионов
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Кокорин, скорее всего, пропустит ближайший матч "Фиорентины"
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Победные поражения ПСЖ и "Челси": все результаты Лиги чемпионов 13 апреля
-
Определились два полуфиналиста Лиги Чемпионов
-
"Челси" проиграл "Порту", но вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
-
ПСЖ прошел "Баварию" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
-
Дембеле играет с травмой уже несколько недель
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Байи хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"
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В РФС отреагировали на информацию, что сотрудник "Спартака" заходил в судейсккую на стадионе "Локомотива"
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"Барселона" определилась со стратегией по возможному трансферу Неймара
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Transfermarkt назвал самых подешевевших футболистов РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18