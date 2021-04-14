Главные новости дня: 13 апреля

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 13 апреля.

Состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги Чемпионов. ПСЖ проиграл "Баварии", но вышел в полуфинал, "Челси" уступил "Порту", но также прошел дальше.

Определились два основных претендента на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Барселона" готовит предложение по трансферу бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.

Сотрудник "Спартака" заходил в судейскую комнату перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:0). В клубе объяснили поступок сотрудника.

В РФС вынесли вердикт по спорным моментам матча РПЛ "Локомотив" - "Спартак".

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сдал положительный тест на COVID-19.

Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в 2019 году выступал за уход из команды нападающего Криштиану Роналду.

"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться Криштиану Роналду и Полем Погба.

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги.

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