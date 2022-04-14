Главные новости дня: 13 апреля
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 13 апреля.
Состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" сыграл вничью с "Бенфикой", "Манчестер Сити" разошелся миром с "Атлетико". Путевки в полуфинал завоевали английские клубы благодаря победам в первых матчах.
Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов.
Московский "Спартак" по просьбе болельщиков клуба вновь изменил эмблему, а также представил специальное лого к столетию.
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за аргентинского таланта.
"Интер" проявляет интерес к двух футболистам мадридского "Реала".
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о возможном подписании форварда сборной Польши и "Баварии" Роберта Левандовского.
"Аякс" нашел замену своему главному тренеру Эрику тег Хагу, который с высокой долей вероятности покинет клуб.
Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника "Химок" Павла Мамаева, рассказала, что произошло в октябре 2018 года, когда ее экс-супруг и нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин поучаствовали в двух драках в Москве.
"Пари Сен-Жермен" готов продать миланскому "Интеру" аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.
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главное
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Фанастический матч в Ливерпуле, скромный успех "Ман Сити": результаты Лиги чемпионов 13 апреля
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"Манчестер Сити" прошел "Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов
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"Ливерпуль" в феерическом матче прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов
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"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за аргентинского таланта
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Лента новостей
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Главные новости дня: 13 апреля
-
Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
-
Фанастический матч в Ливерпуле, скромный успех "Ман Сити": результаты Лиги чемпионов 13 апреля
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"Манчестер Сити" прошел "Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов
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"Ливерпуль" в феерическом матче прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18