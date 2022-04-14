Главные новости дня: 13 апреля

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 13 апреля.

Состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" сыграл вничью с "Бенфикой", "Манчестер Сити" разошелся миром с "Атлетико". Путевки в полуфинал завоевали английские клубы благодаря победам в первых матчах.

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов.

Московский "Спартак" по просьбе болельщиков клуба вновь изменил эмблему, а также представил специальное лого к столетию.

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за аргентинского таланта.

"Интер" проявляет интерес к двух футболистам мадридского "Реала".

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о возможном подписании форварда сборной Польши и "Баварии" Роберта Левандовского.

"Аякс" нашел замену своему главному тренеру Эрику тег Хагу, который с высокой долей вероятности покинет клуб.

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника "Химок" Павла Мамаева, рассказала, что произошло в октябре 2018 года, когда ее экс-супруг и нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин поучаствовали в двух драках в Москве.

"Пари Сен-Жермен" готов продать миланскому "Интеру" аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

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