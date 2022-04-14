Главные новости дня: 13 апреля

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Главные новости дня: 13 апреля

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 13 апреля.

Состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" сыграл вничью с "Бенфикой", "Манчестер Сити" разошелся миром с "Атлетико". Путевки в полуфинал завоевали английские клубы благодаря победам в первых матчах.

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов.

Московский "Спартак" по просьбе болельщиков клуба вновь изменил эмблему, а также представил специальное лого к столетию.

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за аргентинского таланта.

"Интер" проявляет интерес к двух футболистам мадридского "Реала".

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о возможном подписании форварда сборной Польши и "Баварии" Роберта Левандовского.

"Аякс" нашел замену своему главному тренеру Эрику тег Хагу, который с высокой долей вероятности покинет клуб.

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника "Химок" Павла Мамаева, рассказала, что произошло в октябре 2018 года, когда ее экс-супруг и нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин поучаствовали в двух драках в Москве.

"Пари Сен-Жермен" готов продать миланскому "Интеру" аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

Вот и все на сегодня. Оставатесь с нами! | http://soccernews.ru
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Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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