Главные новости дня: 13 августа
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 13 августа. В этот день состоялись два заключительных матча третьего тура чемпионата России. Первыми за три очка сразились "Уфа" и "Краснодар". Башкирская команда почти выстояла, однако класс "быков" оказался выше.
Отчёт о матче "Уфа" - "Краснодар"
Видеообзор матча "Уфа" - "Краснодар"
Но центральным матчем игрового дня безусловно был поединок в Казани. "Рубин" принимал "Зенит" и навязал команде Сергея Семака серьёзную борьбу. Впрочем, победа всё равно досталась питерцам, которые, к слову, повторили достижение 21-летней давности.
Отчёт о матче "Рубин" - "Зенит"
Видеообзор матча "Рубин" - "Зенит"
Уместно будет упомянуть и о завершении трансферной саги имени Артёма Дзюбы. Много разговоров было в понедельник на этот счёт, но итог оказался предсказуемым - как говорил Жерар Пике: он остаётся!
Перейдём к делам другого российского гранда - ЦСКА. В клубе понимают необходимость усиления состава, несмотря на финансовые убытки по итогам прошлого года. Поэтому армейцы торгуют нескольких игроков. СМИ пишут об интересе ЦСКА к Себастьяну Шимански из "Легии" и Марко Груйичу из "Ливерпуля".
И завершая тему РПЛ, выделим новость о том, что "Динамо" просит дисквалифицировать полузащитника "Спартака" Александра Ташаева.
Что касается официально закрытых сделок в европейском футболе, то отметим переходы Бальде Кейта из "Монако" в "Интер" и Мануэля Локателли из "Милана" в "Сассуоло".
Также уделим внимание новой волне слухов вокруг хавбека ПСЖ Адриана Рабьо. Интерес к игроку возобновила "Барселона", кроме того, в гонку за французом включился "Реал", а главный тренер парижан Томас Тухель просит своего подопечного наконец определиться с будущим.
"Атлетико", тем временем, продлил контракт с Диего Годином и презентовал двух своих новичков. Также о пролонгации соглашения с ведущим защитником объявил ПСЖ.
Из стана мадридского "Реала" пришли следующие новости: Хулен Лопетеги озвучил свои трансферные приоритеты на оставшуюся часть лета, "сливочные" готовы предложить "Интеру" обмен игроками, а Гарет Бэйл хочет, чтобы клуб подписал замену для Карима Бензема. Ну и заявка "бланкос" на матч за Суперкубок УЕФА стала известна в понедельник.
Напоследок отметим, что Давид Силва завершил карьеру в сборной Испании, а вот Сон Хын Мин отправился со своей национальной командой на турнир, который предрешит его будущее.
Не пропустите также эксклюзивную статью про перспективы Нико Ковача на тренерском мостике "Баварии".
Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews! Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей)
опрос
главное
-
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Бенфика" удержала ничью в матче с "Фенербахче" и прошла в следующий раунд квалификации ЛЧ
-
Адриано похоронил "Спартак": Каррера и компания вылетают из Лиги Чемпионов
-
БАТЭ прошёл "Карабах" в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов
-
Киевское "Динамо" переигрывает "Славию" и выходит в плей-офф раунд Лиги чемпионов
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 августа
-
Рамос: "Уход Роналду не остановит победную поступь "Реала"
-
В ближайшее время состоится встреча Погба и Моуринью
-
Червиченко: "У "Спартака" есть сдерживающий фактор для отставки Карреры"
-
"Рома" подписала своего четырнадцатого новичка в текущее трансферное окно
-
Официально: "Рома" подписала новоиспеченного чемпиона мира
-
Президент ПАОКа: "Спартак" получил по заслугам"
-
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Црвена Звезда" в дополнительное время обыграла словацкий "Спартак" и стала последним участником раунда плей-офф ЛЧ
-
Рамос ответил Клоппу
-
"Милан" близок к подписанию трансферной цели "Зенита"
-
"Аякс" - "Стандард" - 3:0 (обзор)
-
"Фенербахче" - "Бенфика" - 1:1 (обзор)
-
"Реал" отказался от предложения ПСЖ подписать Кавани
-
1
"Аякс" разгромил "Стандард" и вышел на киевское "Динамо" в следующем раунде ЛЧ
-
1
Каррера: "Ничего не могу предъявить команде"
-
"Зальцбург" повторно обыграл албанскую "Шкендию"
-
"Бенфика" удержала ничью в матче с "Фенербахче" и прошла в следующий раунд квалификации ЛЧ
-
4
Украинский защитник ПАОКа отметился провокацией с политическим подтекстом после матча со "Спартаком"
-
Наставник ПАОКа: "Я сказал позавчера, что мы приехали побеждать и мы победили"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|1
|3
|2
|Челси
|1
|3
|3
|Борнмут
|1
|3
|4
|Кристал Пэлас
|1
|3
|5
|Уотфорд
|1
|3
|6
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|7
|Тоттенхэм
|1
|3
|8
|Эвертон
|1
|1
|9
|Вулверхэмптон
|1
|1
|10
|Бернли
|1
|1
|11
|Саутгемптон
|1
|1
|12
|Арсенал Лондон
|0
|0
|13
|Манчестер Сити
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|17
|Кардифф Сити
|1
|0
|18
|Фулхэм
|1
|0
|19
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0