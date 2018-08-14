Главные новости дня: 13 августа

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 13 августа. В этот день состоялись два заключительных матча третьего тура чемпионата России. Первыми за три очка сразились "Уфа" и "Краснодар". Башкирская команда почти выстояла, однако класс "быков" оказался выше.

Отчёт о матче "Уфа" - "Краснодар"

Видеообзор матча "Уфа" - "Краснодар"

Но центральным матчем игрового дня безусловно был поединок в Казани. "Рубин" принимал "Зенит" и навязал команде Сергея Семака серьёзную борьбу. Впрочем, победа всё равно досталась питерцам, которые, к слову, повторили достижение 21-летней давности.

Отчёт о матче "Рубин" - "Зенит"

Видеообзор матча "Рубин" - "Зенит"

Уместно будет упомянуть и о завершении трансферной саги имени Артёма Дзюбы. Много разговоров было в понедельник на этот счёт, но итог оказался предсказуемым - как говорил Жерар Пике: он остаётся!

Перейдём к делам другого российского гранда - ЦСКА. В клубе понимают необходимость усиления состава, несмотря на финансовые убытки по итогам прошлого года. Поэтому армейцы торгуют нескольких игроков. СМИ пишут об интересе ЦСКА к Себастьяну Шимански из "Легии" и Марко Груйичу из "Ливерпуля".

И завершая тему РПЛ, выделим новость о том, что "Динамо" просит дисквалифицировать полузащитника "Спартака" Александра Ташаева.

Что касается официально закрытых сделок в европейском футболе, то отметим переходы Бальде Кейта из "Монако" в "Интер" и Мануэля Локателли из "Милана" в "Сассуоло".

Также уделим внимание новой волне слухов вокруг хавбека ПСЖ Адриана Рабьо. Интерес к игроку возобновила "Барселона", кроме того, в гонку за французом включился "Реал", а главный тренер парижан Томас Тухель просит своего подопечного наконец определиться с будущим.

"Атлетико", тем временем, продлил контракт с Диего Годином и презентовал двух своих новичков. Также о пролонгации соглашения с ведущим защитником объявил ПСЖ.

Из стана мадридского "Реала" пришли следующие новости: Хулен Лопетеги озвучил свои трансферные приоритеты на оставшуюся часть лета, "сливочные" готовы предложить "Интеру" обмен игроками, а Гарет Бэйл хочет, чтобы клуб подписал замену для Карима Бензема. Ну и заявка "бланкос" на матч за Суперкубок УЕФА стала известна в понедельник.

Напоследок отметим, что Давид Силва завершил карьеру в сборной Испании, а вот Сон Хын Мин отправился со своей национальной командой на турнир, который предрешит его будущее.

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