Главные новости дня: 13 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 13 августа.
"Краснодар" сенсационно обыграл "Порту" и вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов-2019/20. А вот киевское "Динамо" не сумело преодолеть квалификационный раунд и вылетело из турнира.
Определились все пары плей-офф раунда Лиги Чемпионов-2019/20.
"Бавария" объявила о переходе полузащитника "Интера" Ивана Перишича.
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо все еще может перейти в ПСЖ.
В "Реале" приняли окончательное решение по поводу возможного трансфера полузащитника "МЮ" Поля Погба.
Полузащитник Франк Рибери назвал свои зарплатные требования в новом клубе.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал отличие между собой и форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.
В "Ахмате" прокомментировали резонансное видео, на котором президент клуба куда-то увел арбитра, обслуживавшего матч со "Спартаком".
"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Краснодар" сенсационно обыграл "Порту" и вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов
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"Аякс" с трудом вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов
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"Манчестер Сити" избежал дисквалификации за нарушение трансферных правил
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На экс-форварда "Ливерпуля" Старриджа претендует 13 клубов
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На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR
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Главные новости дня: 13 августа
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Стали известны все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Чемпионов
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Назначены судьи на матч "Спартак" - ЦСКА и другие игры 6-го тура РПЛ
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Названы даты проведения матчей "Краснодара" с "Олимпиакосом" в плей-офф раунде Лиги Чемпионов
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"Селтик" в фантастическом матче вылетел из Лиги Чемпионов
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"Матч ТВ" объяснил причину срыва трансляции матча "Порту" - "Краснодар"
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Украинский вратарь "Реала" перешел в "Вальядолид"
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"Краснодар" сенсационно обыграл "Порту" и вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов
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"Аякс" с трудом вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов
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"Олимпиакос" пробился в плей-офф раунд Лиги Чемпионов
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Киевское "Динамо" в невероятном матче вылетело из Лиги Чемпионов
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19