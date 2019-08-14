Главные новости дня: 13 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 13 августа.

"Краснодар" сенсационно обыграл "Порту" и вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов-2019/20. А вот киевское "Динамо" не сумело преодолеть квалификационный раунд и вылетело из турнира.

Определились все пары плей-офф раунда Лиги Чемпионов-2019/20.

"Бавария" объявила о переходе полузащитника "Интера" Ивана Перишича.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо все еще может перейти в ПСЖ.

В "Реале" приняли окончательное решение по поводу возможного трансфера полузащитника "МЮ" Поля Погба.

Полузащитник Франк Рибери назвал свои зарплатные требования в новом клубе.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал отличие между собой и форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

В "Ахмате" прокомментировали резонансное видео, на котором президент клуба куда-то увел арбитра, обслуживавшего матч со "Спартаком".

"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru