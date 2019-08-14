Главные новости дня: 13 августа

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Главные новости дня: 13 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 13 августа.

"Краснодар" сенсационно обыграл "Порту" и вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов-2019/20. А вот киевское "Динамо" не сумело преодолеть квалификационный раунд и вылетело из турнира.

Определились все пары плей-офф раунда Лиги Чемпионов-2019/20.

"Бавария" объявила о переходе полузащитника "Интера" Ивана Перишича.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо все еще может перейти в ПСЖ.

В "Реале" приняли окончательное решение по поводу возможного трансфера полузащитника "МЮ" Поля Погба.

Полузащитник Франк Рибери назвал свои зарплатные требования в новом клубе.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал отличие между собой и форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

В "Ахмате" прокомментировали резонансное видео, на котором президент клуба куда-то увел арбитра, обслуживавшего матч со "Спартаком".

"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Стали известны все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Чемпионов

Стали известны все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
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