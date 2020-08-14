Главные новости дня: 13 августа

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Главные новости дня: 13 августаSoccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 13 августа.

"Лейпциг" обыграл "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. "Лейпциг" впервые вышел в полуфинал турнира.

Медведев рассказал, чем Анюков займется в "Зените". 

Отец Черышева рассказал о будущем сына в "Валенсии".

"Ювентус" рассматривает вариант продажи Роналду или Дибалы.

"Зенит" стал самым популярным клубом РПЛ в инстаграме в 2020-м.

"Локомотив" может купить португальского нападающего.

Официально: Матюиди перешёл в клуб Бекхэма.

Стали известны подробности проверки арбитра Казарцева на детекторе лжи.

Стали известны сроки восстановления Кокорина.

Официально: Райкович стал игроком "Локомотива".

Президент ПСЖ: "Неймар и Мбаппе никогда не уйдут из клуба".

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Упамекано стал лучшим игроком матча "РБ Лейпциг" - "Атлетико"

Упамекано стал лучшим игроком матча "РБ Лейпциг" - "Атлетико"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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