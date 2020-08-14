Главные новости дня: 13 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 13 августа.
"Лейпциг" обыграл "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. "Лейпциг" впервые вышел в полуфинал турнира.
Медведев рассказал, чем Анюков займется в "Зените".
Отец Черышева рассказал о будущем сына в "Валенсии".
"Ювентус" рассматривает вариант продажи Роналду или Дибалы.
"Зенит" стал самым популярным клубом РПЛ в инстаграме в 2020-м.
"Локомотив" может купить португальского нападающего.
Официально: Матюиди перешёл в клуб Бекхэма.
Стали известны подробности проверки арбитра Казарцева на детекторе лжи.
Стали известны сроки восстановления Кокорина.
Официально: Райкович стал игроком "Локомотива".
Президент ПСЖ: "Неймар и Мбаппе никогда не уйдут из клуба".
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главное
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Наставник "Лейпцига" Нагельсман стал самым молодым тренером, которому удалось выйти в полуфинал ЛЧ
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"Лейпциг" впервые вышел в полуфинал ЛЧ. Клуб основан в 2009 году
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"Лейпциг" обыграл "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
-
Медведев рассказал, чем Анюков займется в "Зените"
-
Отец Черышева рассказал о будущем сына в "Валенсии"
Лента новостей
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Главные новости дня: 13 августа
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Уткин высказался о "Зените" и его соперниках по группе в этом сезоне Лиги Чемпионов
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Упамекано стал лучшим игроком матча "РБ Лейпциг" - "Атлетико"
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Хавбек "Лейпцига" Адамс подвел итоги матч Лиги Чемпионов против "Атлетико"
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"Атлетико" третий год подряд не может выйти в полуфинал Лиги Чемпионов
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Нападающий "Фенербахче" Муричи может продолжить карьеру в Италии
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Наставник "Лейпцига" Нагельсман стал самым молодым тренером, которому удалось выйти в полуфинал ЛЧ
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"Лейпциг" впервые вышел в полуфинал ЛЧ. Клуб основан в 2009 году
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"Лейпциг" обыграл "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
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Александр Шмурнов: "Завтра будут три билборда"
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"Спартак" пригласил Шмурнова на "Открытие Арену"
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Сетьен рассказал об ожиданиях от матча "Барселоны" с "Баварией"
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Председатель правления "Баварии" рассказал, как клуб намерен справляться с Месси в матче ЛЧ
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Медведев рассказал, чем Анюков займется в "Зените"
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Агент Коутиньо рассказал о ближайших планах футболиста
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Флик рассказал об ожиданиях от матча "Баварии" с "Барселоной"
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Хави высказался о результатах "Барселоны"
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Экс-тренер "Реала" Шустер оценил зависимость "Барселоны" от Месси
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"Уфа" в скором времени арендует защитника "Рубина" Данченко
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Отец Черышева рассказал о будущем сына в "Валенсии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18