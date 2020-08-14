Главные новости дня: 13 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 13 августа.

"Лейпциг" обыграл "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. "Лейпциг" впервые вышел в полуфинал турнира.

Медведев рассказал, чем Анюков займется в "Зените".

Отец Черышева рассказал о будущем сына в "Валенсии".

"Ювентус" рассматривает вариант продажи Роналду или Дибалы.

"Зенит" стал самым популярным клубом РПЛ в инстаграме в 2020-м.

"Локомотив" может купить португальского нападающего.

Официально: Матюиди перешёл в клуб Бекхэма.

Стали известны подробности проверки арбитра Казарцева на детекторе лжи.

Стали известны сроки восстановления Кокорина.

Официально: Райкович стал игроком "Локомотива".

Президент ПСЖ: "Неймар и Мбаппе никогда не уйдут из клуба".

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