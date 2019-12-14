Главные новости дня: 13 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 13 декабря.
Жиру близок к переходу в "Интер".
Милнер продлил контракт с "Ливерпулем".
"Крылья Советов" определились с новым тренером.
ПСЖ и "Ювентус" рассматривают вариант обмена игроками.
Президента ЦСКА Гинера на три месяца отстранили от футбола.
ЦСКА определился с трансферными целями на зиму.
"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Клоппом.
"Рейнджерс" объявил о продлении контракта с Джеррардом.
Роналдиньо: "Месси не является лучшим игроком в истории футбола".
Россия показала худший за 17 лет результат в таблице коэффициентов УЕФА.
Диогу Жота стал рекордсменом Лиги Европы.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 13 декабря
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"Алавес" и "Леганес" обменялись голами в матче Примеры
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СМИ: Педро Роша продолжит карьеру в "Фламенго"
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"Лилль" на своем поле выиграл у "Монпелье"
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"Аугсбург" на выезде обыграл "Хоффенхайм"
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"Интер Майами" хочет приобрести двух игроков "Зенита"
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"Херенвен" проиграл "Виллему II" в домашнем матче чемпионата Голландии
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Уткин прокомментировал наказание, вынесенное Гинеру
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Микель Артета может возглавить "Эвертон"
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Фабрегас: "Месси может играть до 40 лет"
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Дани Алвес посетил тренировку "Барселоны"
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Жиру близок к переходу в "Интер"
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Эмери отклонил предложения трех клубов
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Карпин опубликовал видео со сборов прошлого сезона
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Жардим: "Монако" хочет добиться большего"
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Влашич назвал главную проблему ЦСКА
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Смертин: "В "Челси" Терри настойчиво просил меня поесть его козявки"
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ПСЖ и "Ювентус" рассматривают вариант обмена игроками
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Месси и Пике вошли в состав "Барселоны" на матч с "Сосьедадом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9