Главные новости дня: 13 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 13 декабря.

Жиру близок к переходу в "Интер".

Милнер продлил контракт с "Ливерпулем".

"Крылья Советов" определились с новым тренером.

ПСЖ и "Ювентус" рассматривают вариант обмена игроками.

Президента ЦСКА Гинера на три месяца отстранили от футбола.

ЦСКА определился с трансферными целями на зиму.

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Клоппом.

"Рейнджерс" объявил о продлении контракта с Джеррардом.

Роналдиньо: "Месси не является лучшим игроком в истории футбола".

Россия показала худший за 17 лет результат в таблице коэффициентов УЕФА.

Диогу Жота стал рекордсменом Лиги Европы.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru