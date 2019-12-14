Главные новости дня: 13 декабря

Теги евгений гинерцска москвапсжбарселоналиверпуль

Главные новости дня: 13 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 13 декабря.

Жиру близок к переходу в "Интер".

Милнер продлил контракт с "Ливерпулем".

"Крылья Советов" определились с новым тренером.

ПСЖ и "Ювентус" рассматривают вариант обмена игроками.

Президента ЦСКА Гинера на три месяца отстранили от футбола.

ЦСКА определился с трансферными целями на зиму.

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Клоппом.

"Рейнджерс" объявил о продлении контракта с Джеррардом.

Роналдиньо: "Месси не является лучшим игроком в истории футбола".

Россия показала худший за 17 лет результат в таблице коэффициентов УЕФА.

Диогу Жота стал рекордсменом Лиги Европы.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер Майами" хочет приобрести двух игроков "Зенита"

"Интер Майами" хочет приобрести двух игроков "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 16 38
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 16 24
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 16 22
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 16 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 16 22
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 16 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 16 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 16 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 16 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов