Главные новости дня: 13 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 13 декабря.

Хунтелаар анонсировал завершение карьеры.



"Коламбус Крю" стал чемпионом МЛС.

Рамос стал рекордсменом мадридского дерби.

Зинченко может перейти в другой клуб АПЛ.

25-летний футболист сборной ЮАР погиб в ДТП.

Жота пропустит из-за травмы около двух месяцев.

Экс-игроку "Спартака" Промесу грозит четыре года тюрьмы.

СМИ: Дортмундская "Боруссия" уволила Люсьена Фавра.

ЦСКА выставил ультиматум Гончаренко.



Итоги туров РПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Серии А, Лиги 1 и УПЛ