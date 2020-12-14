Главные новости дня: 13 декабря

Теги виктор гончаренкоквинси промессерхио рамосалександр зинченко

Главные новости дня: 13 декабряSoccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 13 декабря.

Хунтелаар анонсировал завершение карьеры.

"Коламбус Крю" стал чемпионом МЛС.

Рамос стал рекордсменом мадридского дерби.

Зинченко может перейти в другой клуб АПЛ.

25-летний футболист сборной ЮАР погиб в ДТП.

Жота пропустит из-за травмы около двух месяцев.

Экс-игроку "Спартака" Промесу грозит четыре года тюрьмы.

СМИ: Дортмундская "Боруссия" уволила Люсьена Фавра.

ЦСКА выставил ультиматум Гончаренко.

Итоги туров РПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Серии АЛиги 1 и УПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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