Главные новости дня: 13 декабря

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 13 декабря.

Состоялись жеребьевки первых раундов плей-офф всех еврокубков.

В Лиге чемпионов пришлось проводить жеребьевку дважды. Сначала УЕФА определил интригующую пару ПСЖ - "Манчестер Юнайтед", но затем жеребьевка была аннулирована из-за технической ошибки. После этого жеребьевку повторили и пары также оказались очень интересными.

В Лиге Европы стали известны соперники "Барселоны" и "Зенита". Все пары 1/16 финала Лиги Европы.

Также стали известны все пары 1/8 финала Лиги конференций.

В матче Российской Премьер-Лиги "Сочи" разгромил "Спартак". Все результаты 18-го тура РПЛ.

"Спартак" близок к покупке российского защитника австрийского "Тироля".

Главный тренер "Спартака" Руй Витория, скорее всего, будет уволен. Уже даже названа сумма неустойки, которую получит португалец.

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить венгерский "Ференцварош".

Названы претенденты на премию Globe Soccer Awards, которая вручается самому ценному футболисту по итогам года.

В чемпионате Италии "Рома" победила "Эмполи". Все результаты 17-го тура Серии А.

Все результаты 17-го тура чемпионата Испании.

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