Главные новости дня: 13 февраля

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Главные новости дня: 13 февраля

Soccernews.ru выделяет главные новости среды, 13 февраля.

Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Аякс" уступил "Реалу" со счетом 1:2. В этой встрече впервые в истории Лиги Чемпионов была применена система VAR.

"Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" из Дортмунда со счетом 3:0.

Отчет о матча "Тоттенхэм" - "Боруссия"

Экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Челси".

"Ювентус" подготовил интересное предложение по трансферу Мохамеда Салаха.

В "Интере" приняли решение о лишении капитанской повязки Мауро Икарди. Позже стала известна причина такого решения клуба.

Мамаев примет участие в футбольном матче в СИЗО. Назван формат проведения матча.

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" хотят купить полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.

В "Барселоне" приняли решение по Месси и Вальверде.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
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