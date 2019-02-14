Главные новости дня: 13 февраля

Soccernews.ru выделяет главные новости среды, 13 февраля.

Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Аякс" уступил "Реалу" со счетом 1:2. В этой встрече впервые в истории Лиги Чемпионов была применена система VAR.

"Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" из Дортмунда со счетом 3:0.

Отчет о матча "Тоттенхэм" - "Боруссия"

Экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Челси".

"Ювентус" подготовил интересное предложение по трансферу Мохамеда Салаха.

В "Интере" приняли решение о лишении капитанской повязки Мауро Икарди. Позже стала известна причина такого решения клуба.

Мамаев примет участие в футбольном матче в СИЗО. Назван формат проведения матча.

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" хотят купить полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.

В "Барселоне" приняли решение по Месси и Вальверде.

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