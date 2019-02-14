Главные новости дня: 13 февраля
Soccernews.ru выделяет главные новости среды, 13 февраля.
Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Аякс" уступил "Реалу" со счетом 1:2. В этой встрече впервые в истории Лиги Чемпионов была применена система VAR.
"Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" из Дортмунда со счетом 3:0.
Отчет о матча "Тоттенхэм" - "Боруссия"
Экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Челси".
"Ювентус" подготовил интересное предложение по трансферу Мохамеда Салаха.
В "Интере" приняли решение о лишении капитанской повязки Мауро Икарди. Позже стала известна причина такого решения клуба.
Мамаев примет участие в футбольном матче в СИЗО. Назван формат проведения матча.
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" хотят купить полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.
В "Барселоне" приняли решение по Месси и Вальверде.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11