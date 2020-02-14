Главные новости дня: 13 февраля
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 13 февраля.
"Милан" и "Ювентус" сыграли вничью в матче полуфинала Кубка Италии.
Ибрагимович пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии с "Ювентусом".
Кашшаи заявил, что не планирует привлекать к обслуживанию матчей РПЛ зарубежных арбитров.
Стали известны детали искового заявления "Локомотива" к Геркусу
Ла Лига представила список с потолками зарплат клубов-участников чемпионата.
РФС представил новый формат Кубка России (фото).
"Зенит" опроверг договоренность о переходе Кокорина в "Сочи".
Собчак креативно высказалась о переходе Кокорина в "Сочи".
"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Мбаппе.
РФС утвердил революционное изменение в формате Кубка России.
Кокорин близок к переходу в "Сочи".
"Спорт-Экспресс" назвал размер зарплаты Кокорина в "Сочи".
Черышев и Алексей Миранчук отказались сотрудничать с PepsiCo после истории с вымогательством взятки у Смолова.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
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Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в полуфинальном матче Кубка Италии с "Миланом"
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Ибрагимович пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии с "Ювентусом"
-
Кашшаи заявил, что не планирует привлекать к обслуживанию матчей РПЛ зарубежных арбитров
-
Стали известны детали искового заявления "Локомотива" к Геркусу
-
Ла Лига представила список с потолками зарплат клубов-участников чемпионата
Лента новостей
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Главные новости дня: 13 февраля
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В полуфинале Кубка Испании "Реал Сосьедад" обыграл "Мирандес"
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"Фейеноорд" обыграл "Херенвен" и пробился в полуфинал Кубка Голландии
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Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Франции
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Стало известно, с кем "Краснодар" сыграет на третьем сборе
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Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в полуфинальном матче Кубка Италии с "Миланом"
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1
Ракитич считает, что Месси лучше, чем Роналду
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Ибрагимович пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии с "Ювентусом"
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Шюррле рассказал, какую цель он ставит перед собой на вторую часть сезона
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Директор "Милана": "Ибрагимович - феномен. Очень довольны его выступлениями"
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Глушаков ярко высказался об экс-футболисте "Спартака" Ханни
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Директор "Ювентуса" уверен, что Роналду и Дибала продолжат выступать за клуб
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Кашшаи заявил, что не планирует привлекать к обслуживанию матчей РПЛ зарубежных арбитров
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"Утрехт" на выезде выиграл у "Гоу Эхед Иглз" и вышел в полуфинал Кубка Голландии
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Роналду и Ибрагимович - в старте на матч "Милан" - "Ювентус"
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"Локомотив" обыграл "Леванте" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу
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"Барселона" и "Реал" могут летом провести матч в Лас-Вегасе
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"Антальяспор" пробился в полуфинал Кубка Турции
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"Реал" интересуется трансферной целью "Барселоны"
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Каррера сравнил АЕК со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18