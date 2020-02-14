Главные новости дня: 13 февраля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 13 февраля.

"Милан" и "Ювентус" сыграли вничью в матче полуфинала Кубка Италии.

Ибрагимович пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии с "Ювентусом".

Кашшаи заявил, что не планирует привлекать к обслуживанию матчей РПЛ зарубежных арбитров.

Стали известны детали искового заявления "Локомотива" к Геркусу

Ла Лига представила список с потолками зарплат клубов-участников чемпионата.

РФС представил новый формат Кубка России (фото).

"Зенит" опроверг договоренность о переходе Кокорина в "Сочи".

Собчак креативно высказалась о переходе Кокорина в "Сочи".

"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Мбаппе.

РФС утвердил революционное изменение в формате Кубка России.

Кокорин близок к переходу в "Сочи".

"Спорт-Экспресс" назвал размер зарплаты Кокорина в "Сочи".

Черышев и Алексей Миранчук отказались сотрудничать с PepsiCo после истории с вымогательством взятки у Смолова.

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