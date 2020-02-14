Главные новости дня: 13 февраля

Теги златан ибрагимовичювентусмиланалександр кокоринфк сочи

Главные новости дня: 13 февраля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 13 февраля.

"Милан" и "Ювентус" сыграли вничью в матче полуфинала Кубка Италии.

Ибрагимович пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии с "Ювентусом".

Кашшаи заявил, что не планирует привлекать к обслуживанию матчей РПЛ зарубежных арбитров.

Стали известны детали искового заявления "Локомотива" к Геркусу

Ла Лига представила список с потолками зарплат клубов-участников чемпионата.

РФС представил новый формат Кубка России (фото).

"Зенит" опроверг договоренность о переходе Кокорина в "Сочи".

Собчак креативно высказалась о переходе Кокорина в "Сочи".

"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Мбаппе.

РФС утвердил революционное изменение в формате Кубка России.

Кокорин близок к переходу в "Сочи".

"Спорт-Экспресс" назвал размер зарплаты Кокорина в "Сочи".

Черышев и Алексей Миранчук отказались сотрудничать с PepsiCo после истории с вымогательством взятки у Смолова.

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Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Франции

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Франции

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
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