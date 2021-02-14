Главные новости дня: 13 февраля

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Главные новости дня: 13 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 13 февраля.

В матче чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Алавес". Месси сделал дубль и повторил рекорд. "Атлетико" на выезде одержал непростую победу над "Гранадой".

В чемпионате Италии "Наполи" обыграл "Ювентус", а "Милан" уступил "Специи".

В матче чемпионата Франции ПСЖ на своем поле обыграл "Ниццу".

В английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" разгромил команду Моуринью, а "Ливерпуль" проиграл "Лестеру".

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан является приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Франции.

Стали известны новые подробности скорого перехода нападающего "Далянь Ифан" Хосе Саломона Рондона в ЦСКА.

Мадридский "Реал" планирует во время летнего трансферного окна купить нового центрального защитника.

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич объявил о достижении договорённости с центральным защитником "РБ Лейпциг" Дайотом Упамекано.

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан самым преданным игроком Европы по версии Sport Bible.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Дубль Месси принес "Барселоне" крупную победу над "Алавесом"

Дубль Месси принес "Барселоне" крупную победу над "Алавесом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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