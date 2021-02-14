Главные новости дня: 13 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 13 февраля.

В матче чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Алавес". Месси сделал дубль и повторил рекорд. "Атлетико" на выезде одержал непростую победу над "Гранадой".

В чемпионате Италии "Наполи" обыграл "Ювентус", а "Милан" уступил "Специи".

В матче чемпионата Франции ПСЖ на своем поле обыграл "Ниццу".

В английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" разгромил команду Моуринью, а "Ливерпуль" проиграл "Лестеру".

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан является приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Франции.

Стали известны новые подробности скорого перехода нападающего "Далянь Ифан" Хосе Саломона Рондона в ЦСКА.

Мадридский "Реал" планирует во время летнего трансферного окна купить нового центрального защитника.

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич объявил о достижении договорённости с центральным защитником "РБ Лейпциг" Дайотом Упамекано.

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан самым преданным игроком Европы по версии Sport Bible.

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