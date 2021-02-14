Главные новости дня: 13 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 13 февраля.
В матче чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Алавес". Месси сделал дубль и повторил рекорд. "Атлетико" на выезде одержал непростую победу над "Гранадой".
В чемпионате Италии "Наполи" обыграл "Ювентус", а "Милан" уступил "Специи".
В матче чемпионата Франции ПСЖ на своем поле обыграл "Ниццу".
В английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" разгромил команду Моуринью, а "Ливерпуль" проиграл "Лестеру".
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан является приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Франции.
Стали известны новые подробности скорого перехода нападающего "Далянь Ифан" Хосе Саломона Рондона в ЦСКА.
Мадридский "Реал" планирует во время летнего трансферного окна купить нового центрального защитника.
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич объявил о достижении договорённости с центральным защитником "РБ Лейпциг" Дайотом Упамекано.
Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан самым преданным игроком Европы по версии Sport Bible.
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Главные новости дня: 13 февраля
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"Лион" проиграл "Монпелье" и не сумел возглавить Лигу 1
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Дубль Месси принес "Барселоне" крупную победу над "Алавесом"
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"Милан" сенсационно проиграл "Специи"
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Нобоа рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
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Карпин порассуждал о возможности возглавить сборную России
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"Ювентус" нацелился на двух футболистов "Фиорентины"
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Бывший футболист "Спартака" оформил ассистентский покер в чемпионате Англии
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Гюндоган назвал лучшего футболиста в истории
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Пирло высказался о поражении "Ювентуса" в матче с "Наполи"
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Месси повторил клубный рекорд "Барселоны"
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Зидан рассказал о сроках восстановления травмированных Азара, Карвахаля и Васкеса
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2
Юрген Клопп оценил шансы "Ливерпуля" на чемпионство в АПЛ
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"Аякс" обыграл "Хераклес" и увеличил отрыв от конкурентов
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Зидан вновь потребовал от "Реала" купить Погба
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2
"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ
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Озил помог "Фенербахче" выйти на 1-е место в чемпионате Турции
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4
"Ювентус" с Роналду в составе проиграл "Наполи"
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1
Инсинье забил юбилейный гол за "Наполи" и приблизился к Марадоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18