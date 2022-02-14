Главные новости дня: 13 февраля

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Главные новости дня: 13 февраля

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 13 февраля.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" с трудом победил "Бернли", "Тоттенхэм" неожиданно проиграл "Вулверхэмптону". Результаты 25-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Барселона" едва не проиграла "Эспаньолу", "Бетис" справился с "Леванте".

В чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" легко победила "Унион". Все результаты 22-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Милан" выиграл у "Сампдории", "Рома" спаслась от поражения в матче с "Сассуоло", "Ювентус" чудом не проиграл "Аталанте".

В чемпионате Франции "Монако" не победил "Лорьян", "Марсель" переиграл "Метц". Результаты 24-го тура Лиги 1.

"Реал" огласил заявку на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Пари Сен-Жермен".

"Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова победил "Залаэгерсег" и вышел на 1-е место в чемпионате Венгрии.

Российский защитник Федор Кудряшов забил гол в чемпионате Турции.

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино конфликтует с руководством клуба и может быть уволен.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Трудная победа ПСЖ, успех "Марселя", неудача "Монако": результаты 24-го тура Лиги 1

Трудная победа ПСЖ, успех "Марселя", неудача "Монако": результаты 24-го тура Лиги 1

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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