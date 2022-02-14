Главные новости дня: 13 февраля
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 13 февраля.
В чемпионате Англии "Ливерпуль" с трудом победил "Бернли", "Тоттенхэм" неожиданно проиграл "Вулверхэмптону". Результаты 25-го тура АПЛ.
В чемпионате Испании "Барселона" едва не проиграла "Эспаньолу", "Бетис" справился с "Леванте".
В чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" легко победила "Унион". Все результаты 22-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Италии "Милан" выиграл у "Сампдории", "Рома" спаслась от поражения в матче с "Сассуоло", "Ювентус" чудом не проиграл "Аталанте".
В чемпионате Франции "Монако" не победил "Лорьян", "Марсель" переиграл "Метц". Результаты 24-го тура Лиги 1.
"Реал" огласил заявку на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Пари Сен-Жермен".
"Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова победил "Залаэгерсег" и вышел на 1-е место в чемпионате Венгрии.
Российский защитник Федор Кудряшов забил гол в чемпионате Турции.
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино конфликтует с руководством клуба и может быть уволен.
Защитник ПСЖ Серхио Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18