Главные новости дня: 13 февраля

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 13 февраля.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" с трудом победил "Бернли", "Тоттенхэм" неожиданно проиграл "Вулверхэмптону". Результаты 25-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Барселона" едва не проиграла "Эспаньолу", "Бетис" справился с "Леванте".

В чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" легко победила "Унион". Все результаты 22-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Милан" выиграл у "Сампдории", "Рома" спаслась от поражения в матче с "Сассуоло", "Ювентус" чудом не проиграл "Аталанте".

В чемпионате Франции "Монако" не победил "Лорьян", "Марсель" переиграл "Метц". Результаты 24-го тура Лиги 1.

"Реал" огласил заявку на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Пари Сен-Жермен".

"Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова победил "Залаэгерсег" и вышел на 1-е место в чемпионате Венгрии.

Российский защитник Федор Кудряшов забил гол в чемпионате Турции.

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино конфликтует с руководством клуба и может быть уволен.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru